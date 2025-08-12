群聯攜MaiStorage推AI PC 宏碁、華碩首發

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）12日於《ASEAN AI Malaysia Summit 2025》發表與其馬來西亞子公司MaiStorage共同打造的AI PC筆電方案。

新平台號稱為首款把群聯自家aiDAPTIV+邊緣AI技術，與英特爾Core Ultra處理器及內建Arc顯示晶片深度結合的解決方案；宏碁（2353）（ACER）與華碩（2357）（ASUS）已投入首波合作，現場以量產規格筆電進行實機展示與AI應用Demo。

群聯指出，該方案不僅支援在地端裝置上進行模型微調（fine-tuning），在AI推論表現上相較「傳統內顯」可達逾10倍效能提升，同時具備低功耗、成本可負擔等特性，無需配置獨立GPU，即可滿足多數在地端AI運算情境。公司強調，此一設計意在把過去仰賴資料中心（CSPs）的能力下放至終端，用較低門檻提供政府、企業與教育單位導入邊緣AI的新選項。

群聯並表示，醫療、金融、政府與法律等對資料主權與資安敏感的產業，往往難以將敏感數據全面上雲；加上中小企業與校園資源有限，難以負擔昂貴的AI伺服器建置，市場對能「就地部署」且效能到位的輕量化AI設備需求升溫。此次完成驗證的品牌筆電已在會場同步亮相，團隊看好馬來西亞未來可望成為東協推動在地端AI普及的重要樞紐。

群聯執行長潘健成表示，生成式AI不該被侷限於雲端，aiDAPTIV+的目標就是讓更多使用者以合理成本取得在地端AI算力；藉由英特爾Core Ultra與Arc整合帶來的效能與能效，公司將持續與全球夥伴合作，推動技術在更多國家與場域落地。