群聯發表全球首款 結合aiDAPTIV+與英特爾技術的AI PC筆電方案

全球NAND儲存與控制晶片領導廠商群聯電子（8299）與其投資於馬來西亞的子公司MaiStorage，今(12)日 在ASEAN AI Malaysia Summit 2025正式發表結合其獨家的aiDAPTIV+技術，以及採用英特爾處理器與顯示晶片的AI PC筆電方案。此次方案亦獲得首波合作品牌PC廠商ACER與ASUS的積極參與，由他們提供整合此方案的筆電設備，現場同步展示實機並執行AI應用DEMO。

群聯表示，本次發表的AI PC筆電平台，運用英特爾的Intel Core Ultra處理器和內建的Arc顯示晶片，結合群聯及MaiStorage共同研發的aiDAPTIV+邊緣AI技術，不僅可執行AI模型微調（Fine-tuning），在AI推論效能上相較於傳統iGPU可提升超過10倍，實現低功耗、高性價比、無需獨立GPU的AI解決方案，將AI運算能力從資料中心下放至每位使用者手中，大幅降低政府、企業及教育單位導入邊緣AI的門檻與成本。

在AI應用蓬勃發展的今日，多數平台仍高度仰賴雲端運算（CSPs），然而醫療、金融、政府、法律等產業對資料主權與資安風險抱持高度警覺，無法將所有敏感數據上雲。此外，許多中小型企業及教育機構亦無力負擔高昂的AI伺服器建置費用，市場迫切需要能部署於本地的輕量化、可負擔、且高效能AI設備。

首波整合此方案的品牌筆電已完成驗證，並於本次大會現場實體展示此aiDAPITV+地端AI PC筆電方案，並期待馬來西亞未來亦可成為東協區域推動地端AI普及的重要樞紐。

群聯電子創辦人暨執行長潘健成表示，生成式AI的發展不應侷限於雲端。我們與子公司MaiStorage共同開發的aiDAPTIV+，就是希望讓每個人都能以可負擔的方式擁有地端AI運算能力。透過英特爾的Core Ultra處理器和內建的Arc顯示晶片，讓群聯能在邊緣裝置上實現高效能AI運算。未來，我們也將持續與英特爾等全球夥伴攜手，推動這項技術在全世界的落地與普及。