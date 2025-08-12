快訊

整理包／穿心颱楊柳進逼！9縣市明日停班停課 各地颱風假資訊看這裡

移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

群聯發表全球首款 結合aiDAPTIV+與英特爾技術的AI PC筆電方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
群聯執行長潘健成。圖／本報資料照片
群聯執行長潘健成。圖／本報資料照片

全球NAND儲存與控制晶片領導廠商群聯電子（8299）與其投資於馬來西亞的子公司MaiStorage，今(12)日 在ASEAN AI Malaysia Summit 2025正式發表結合其獨家的aiDAPTIV+技術，以及採用英特爾處理器與顯示晶片的AI PC筆電方案。此次方案亦獲得首波合作品牌PC廠商ACER與ASUS的積極參與，由他們提供整合此方案的筆電設備，現場同步展示實機並執行AI應用DEMO。

群聯表示，本次發表的AI PC筆電平台，運用英特爾的Intel Core Ultra處理器和內建的Arc顯示晶片，結合群聯及MaiStorage共同研發的aiDAPTIV+邊緣AI技術，不僅可執行AI模型微調（Fine-tuning），在AI推論效能上相較於傳統iGPU可提升超過10倍，實現低功耗、高性價比、無需獨立GPU的AI解決方案，將AI運算能力從資料中心下放至每位使用者手中，大幅降低政府、企業及教育單位導入邊緣AI的門檻與成本。

在AI應用蓬勃發展的今日，多數平台仍高度仰賴雲端運算（CSPs），然而醫療、金融、政府、法律等產業對資料主權與資安風險抱持高度警覺，無法將所有敏感數據上雲。此外，許多中小型企業及教育機構亦無力負擔高昂的AI伺服器建置費用，市場迫切需要能部署於本地的輕量化、可負擔、且高效能AI設備。

首波整合此方案的品牌筆電已完成驗證，並於本次大會現場實體展示此aiDAPITV+地端AI PC筆電方案，並期待馬來西亞未來亦可成為東協區域推動地端AI普及的重要樞紐。

群聯電子創辦人暨執行長潘健成表示，生成式AI的發展不應侷限於雲端。我們與子公司MaiStorage共同開發的aiDAPTIV+，就是希望讓每個人都能以可負擔的方式擁有地端AI運算能力。透過英特爾的Core Ultra處理器和內建的Arc顯示晶片，讓群聯能在邊緣裝置上實現高效能AI運算。未來，我們也將持續與英特爾等全球夥伴攜手，推動這項技術在全世界的落地與普及。

AI 筆電 群聯 英特爾

延伸閱讀

為何中國一再質疑輝達晶片安全性？環球時報這樣說...

讚「了不起的故事」！川普會見陳立武後改觀 敲定與財經首長繼續談

英特爾陳立武會見川普

傳英特爾延後量產18A製程晶片 外媒解讀：焉知非福

相關新聞

台積電決定 兩年內逐步退出六吋晶圓製造業務

台積電12日回應本報記者提問指出，為優化組織運作與精進營運效能，經完整評估，台積公司決定在未來兩年內逐步退出六吋晶圓製造...

群聯發表全球首款 結合aiDAPTIV+與英特爾技術的AI PC筆電方案

全球NAND儲存與控制晶片領導廠商群聯電子（8299）與其投資於馬來西亞的子公司MaiStorage，今(12)日 在A...

鈺創盧超群：台灣半導體貢獻多 受壓抑是全世界巨大挫折

美國總統川普宣布輸美半導體課徵100%關稅，不過在美設廠或正在設廠者可豁免。記憶體廠鈺創董事長盧超群今天表示，台灣半導體...

仁寶斥資90億擴大投資美國 衝刺產能、強化北美布局

代工大廠仁寶（2324）12日宣布，團隊經董事會核准通過兩筆美國投資案，合計總金額高達3億美元（合計大約新台幣90億元）...

臻鼎資本支出續創高達300億元 台灣大陸泰國三地擴產迎AI商機

PCB領導大廠臻鼎(4958)今(12)日召開法說會，公布2025年第2季暨上半年合併財務報告。第2季歸屬母公司純益6....

談對等關稅影響 臻鼎：PCB產業展現韌性與創新動能

針對美國開徵對等關稅對電子產品的影響，臻鼎營運長李定轉今日在主持線上法說前受訪時表示，關稅為全球供應鏈帶來挑戰，尤其是以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。