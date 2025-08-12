新代科技成立智慧製造機器人聯盟 勤誠、盟立、益芯、東台精機響應

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
新代啟動AI驅動智慧製造＋智慧機器人聯盟。新代提供
機器自動化大廠新代科技（7750）12日舉辦30周年慶祝茶會，並宣布啟動「AI驅動智慧製造＋智慧機器人聯盟」，業界包括盟立（2464）、益芯科技（7707）、東台精機（4526）、勤誠興業（8210）等伙伴加入。新代科技也設立2026年新五年計畫，目標2030年海外市場業績翻5倍，且子公司聯達智能業績翻5倍。

新代科技是工具機控制器龍頭，主要提供高精密控制器與工廠自動化設備，為配合全球在地製造趨勢，馬來西亞新廠2027年量產，將供應東南亞及印度等潛力市場，蘇州也擴張興建二廠中，2025年底完工，2026年啟用，將作為中國大陸內需市場供應重鎮。

看好機器人未來前景，新代也發起「AI驅動智慧製造＋智慧機器人聯盟」，成員產官學界雲集，包括成大劉建聖教授、盟立自動化總經理張智能、永續企業理事長汪世堯、益芯科技董事長陳仲羲、東台精機副總經理嚴璐、勤誠興業董事長陳美琪、園區同業公會秘書長王永壯、工研院機械所副所長楊秉祥、工研院南分院執行長曹芳海、工研院機械所技術總監黃甦、金工中心處長林崇田、台大教授蔡孟勳。

董事長兼總經理蔡尤鏗表示 :「新代科技積極推進智慧化生產，2026年啟動的新5年計畫，將深度結合 AI，智慧機器人成為關鍵布局之一。」機器人產業需求高，新代前7月營收81.85億元，年增25.72%，該公司已經通過證交所上市審議，法人預估時程推算，9月底前完成上市。

