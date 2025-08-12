聽新聞
台積電決定 兩年內逐步退出六吋晶圓製造業務
台積電12日回應本報記者提問指出，為優化組織運作與精進營運效能，經完整評估，台積公司決定在未來兩年內逐步退出六吋晶圓製造業務，並持續整併八吋晶圓產能以提升營運效益。
台積電完整回應如下：
為優化組織運作與精進營運效能，經完整評估，台積公司決定在未來兩年內逐步退出六吋晶圓製造業務，並持續整併八吋晶圓產能以提升營運效益。此決定是基於市場與我們的長期業務策略，我們正與客戶緊密合作，確保在過渡期間保持順利銜接，並致力在此期間繼續滿足客戶需求。我們仍將著重為合作夥伴及市場持續創造價值。此項決定將不會影響之前公布的財務目標。
