台積電決定 兩年內逐步退出六吋晶圓製造業務

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電。 路透

台積電12日回應本報記者提問指出，為優化組織運作與精進營運效能，經完整評估，台積公司決定在未來兩年內逐步退出六吋晶圓製造業務，並持續整併八吋晶圓產能以提升營運效益。

台積電完整回應如下：

為優化組織運作與精進營運效能，經完整評估，台積公司決定在未來兩年內逐步退出六吋晶圓製造業務，並持續整併八吋晶圓產能以提升營運效益。此決定是基於市場與我們的長期業務策略，我們正與客戶緊密合作，確保在過渡期間保持順利銜接，並致力在此期間繼續滿足客戶需求。我們仍將著重為合作夥伴及市場持續創造價值。此項決定將不會影響之前公布的財務目標。

鈺創盧超群：台灣半導體貢獻多 受壓抑是全世界巨大挫折

美國總統川普宣布輸美半導體課徵100%關稅，不過在美設廠或正在設廠者可豁免。記憶體廠鈺創董事長盧超群今天表示，台灣半導體...

仁寶斥資90億擴大投資美國 衝刺產能、強化北美布局

代工大廠仁寶（2324）12日宣布，團隊經董事會核准通過兩筆美國投資案，合計總金額高達3億美元（合計大約新台幣90億元）...

臻鼎資本支出續創高達300億元 台灣大陸泰國三地擴產迎AI商機

PCB領導大廠臻鼎(4958)今(12)日召開法說會，公布2025年第2季暨上半年合併財務報告。第2季歸屬母公司純益6....

談對等關稅影響 臻鼎：PCB產業展現韌性與創新動能

針對美國開徵對等關稅對電子產品的影響，臻鼎營運長李定轉今日在主持線上法說前受訪時表示，關稅為全球供應鏈帶來挑戰，尤其是以...

美國對等關稅疊加衝擊景氣？ PCB龍頭董座這樣看

美國川普政府對等關稅疊加後續對全球景氣影響受到各界關注，PCB龍頭臻鼎（4958）董座沈慶芳12日分享看法指出，觀察PC...

