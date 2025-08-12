快訊

進香閨？蔡尚樺認了和林秉聖是這關係 談結婚進度她鬆口吐6字

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

台積電核准6202億元資本預算 建置先進製程等產能

中央社／ 新竹12日電

台積電董事會今天核准206億5750萬美元（約新台幣6202.62億元）資本預算，用以建置先進製程、先進封裝、成熟製程或特殊製程產能，以及廠房興建及廠務設施工程。

台積電指出，董事會核准的資本預算主要是為因應基於市場需求預測，及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，包含先進製程、先進封裝、成熟和特殊製程產能。

台積電董事會同時核准不高於新台幣600億元的額度內，於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及綠色相關支出的資金需求。

為降低外匯避險成本，台積電董事會核准於不超過100億美元額度內，增資100%持股子公司TSMCGlobal。

董事 台積電

延伸閱讀

台積電拍板206億美元擴產 增資TSMC Global 100億美元

台積電董事會通過第2季每股仍配息5元 注資子公司100億美元避險

台積電：2年內逐步退出6吋晶圓製造 整併8吋產能

中經院長：台積電非無敵星星 談判不能「同一張牌打了又打」

相關新聞

台積電：2年內逐步退出6吋晶圓製造 整併8吋產能

晶圓代工廠台積電今天表示，為優化組織運作與精進營運效能，經完整評估，決定在未來2年內逐步退出6吋晶圓製造業務，並持續整併...

鈺創盧超群：台灣半導體貢獻多 受壓抑是全世界巨大挫折

美國總統川普宣布輸美半導體課徵100%關稅，不過在美設廠或正在設廠者可豁免。記憶體廠鈺創董事長盧超群今天表示，台灣半導體...

仁寶斥資90億擴大投資美國 衝刺產能、強化北美布局

代工大廠仁寶（2324）12日宣布，團隊經董事會核准通過兩筆美國投資案，合計總金額高達3億美元（合計大約新台幣90億元）...

臻鼎資本支出續創高達300億元 台灣大陸泰國三地擴產迎AI商機

PCB領導大廠臻鼎(4958)今(12)日召開法說會，公布2025年第2季暨上半年合併財務報告。第2季歸屬母公司純益6....

談對等關稅影響 臻鼎：PCB產業展現韌性與創新動能

針對美國開徵對等關稅對電子產品的影響，臻鼎營運長李定轉今日在主持線上法說前受訪時表示，關稅為全球供應鏈帶來挑戰，尤其是以...

美國對等關稅疊加衝擊景氣？ PCB龍頭董座這樣看

美國川普政府對等關稅疊加後續對全球景氣影響受到各界關注，PCB龍頭臻鼎（4958）董座沈慶芳12日分享看法指出，觀察PC...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。