台積電核准6202億元資本預算 建置先進製程等產能

台積電董事會今天核准206億5750萬美元（約新台幣6202.62億元）資本預算，用以建置先進製程、先進封裝、成熟製程或特殊製程產能，以及廠房興建及廠務設施工程。

台積電指出，董事會核准的資本預算主要是為因應基於市場需求預測，及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，包含先進製程、先進封裝、成熟和特殊製程產能。

台積電董事會同時核准不高於新台幣600億元的額度內，於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及綠色相關支出的資金需求。

為降低外匯避險成本，台積電董事會核准於不超過100億美元額度內，增資100%持股子公司TSMCGlobal。