台積電拍板206億美元擴產 增資TSMC Global 100億美元
晶圓代工龍頭台積電（2330）12日召開董事會，因應市場需求預測與技術藍圖的長期產能規劃，台積電於董事會中通過一項金額高達約206億5,750萬美元的資本預算，將投入建置先進製程產能、先進封裝及成熟與特殊製程產能，以及廠房興建與廠務設施工程，顯示公司在全球半導體需求持續成長下，擴產決心不變。
同時，公司也將對全資子公司TSMC Global增資不超過100億美元，以降低外匯避險成本，優化資金運用效率。
為支應未來產能擴充與綠色相關支出，台積電將於國內市場分次發行不高於新台幣600億元的無擔保普通公司債。
董事會並決議，配發2025年第2季每股現金股利5元，普通股除息交易日為12月11日，基準日為12月17日，停止過戶期間為12月13日至12月17日，並於2026年1月8日發放；在美國紐約證交所掛牌的美國存託憑證（ADR）除息及基準日同為12月11日。
此外，會中也核准2025年第2季財報，合併營收為新台幣9,337.9億元，稅後純益3,982.7億元，每股盈餘15.36元。
