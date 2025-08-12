遠傳助海龍離岸風電建置行動企業專網 打造穩定通訊環境

位於彰濱外海的「海龍離岸風電計畫」，是台灣首座裝置容量突破1GW的離岸風場，也是亞太地區規模最大的離岸風電專案，遠傳電信（4904）宣布為海龍計畫2號及3號風場量身打造海上4G/5G專用基地台，取代傳統衛星通訊，並導入行動企業專網技術，打造高速、穩定、低延遲的通訊環境，涵蓋整個風場作業區域，有效提升施工、維運與監控等各面向效率與安全。

遠傳企業客戶執行副總曾詩淵表示，傳統海上作業依賴衛星通訊，不僅訊號不穩且頻寬受限，影響作業效率與安全。遠傳為海龍計畫風場海上變電站建置專用4G/5G基地台，利用創新電信技術打造行動企業專網，解決通訊痛點。遠傳「行動企業專網」具備高穩定、低延遲、專屬頻寬等核心優勢，能根據離岸風場作業需求量身打造，提供獨立運作的通訊環境，全方位支援風場營運。

本次專網設計採用低頻NR與LTE雙模系統，兼顧廣域覆蓋與多設備接入能力，全面支援工程船隊作業、人員聯繫、AI監控系統數據傳輸等應用，大幅降低施工風險與延誤機率，是離岸風電數位基礎建設的重大突破。並與愛立信合作，由愛立信提供完整的通信解決方案，包括基地台及微波回傳技術，顯著提升風場的通信效能與運作效率。