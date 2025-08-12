快訊

台積電：2年內逐步退出6吋晶圓製造 整併8吋產能

中央社／ 台北12日電
台積電示意圖。路透
晶圓代工廠台積電今天表示，為優化組織運作與精進營運效能，經完整評估，決定在未來2年內逐步退出6吋晶圓製造業務，並持續整併8吋晶圓產能，以提升營運效益。

台積電指出，這決定是基於市場與長期業務策略，台積電正與客戶緊密合作，確保在過渡期間保持順利銜接，並致力在這期間繼續滿足客戶需求，台積電仍將著重為合作夥伴及市場持續創造價值。

台積電強調，決定逐步退出6吋晶圓製造業務，並不會影響之前公布的財務目標。台積電先前預估，今年美元營收將成長約30%。

台積電在台灣設有4座12吋超大晶圓廠、4座8吋晶圓廠和1座6吋晶圓廠。台積電及子公司2024年擁有和管理的年產能將近1700萬片約當12吋晶圓。

