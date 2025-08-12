緯創：每年捐價值約1.5億元算力 給新創「倚天劍」發展AI應用

緯創（3231）董事長林憲銘12日宣布，今年起將推出「緯創算力捐贈計畫」，每年計畫捐贈100萬GPU小時的算力，提供新創公司與學研單位使用。以GPU算力目前市場價格每小時5美元（約新台幣150元）來估算，緯創捐贈的算力總價值高達500萬美元（約新台幣1.4億元）。

林憲銘12日出席台灣創投年會，以「以算力驅動永續創新」為題進行演講，在演講接近尾聲時，公布這項算力捐贈計畫。

林憲銘說，緯創計畫每年捐贈100萬GPU小時的算力，提供給新創與學校使用，進行模型訓練、結果推論或場景模擬，捐贈的算力必須用於概念驗證、研發優化及應用服務等。他也透露，若需求超乎預期，也不排除再加碼捐贈。

林憲銘表示，今年第4季開始接受申請，預計明年首季正式啟用這項計畫，將請公正第三方審查委員會審核，後續還會舉行成果發表會，擴大影響力，鼓勵更多團隊來採用，讓新創團隊借助算力，挑戰更深、更困難的議題。

對於選擇算力作為推動產業創新的突破點，林憲銘解釋，過去三、四年來，AI為產業帶來相當大的衝擊，AI領域中包括數據、算力、方法及應用四大環節，而緯創能提供的就是算力。

林憲銘舉例，新創公司擁有算力，就像是握有倚天劍或屠龍刀，拿到利器之後，再自行練兵，透過工具發展許多不同的應用，未來世界變化會很大，想用一套方法通吃會很困難，「就像金庸小說的降龍十八掌，只會那一掌，很快就會被破解」。