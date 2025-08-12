快訊

進香閨？蔡尚樺認了和林秉聖是這關係 談結婚進度她鬆口吐6字

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

緯創：每年捐價值約1.5億元算力 給新創「倚天劍」發展AI應用

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

緯創（3231）董事長林憲銘12日宣布，今年起將推出「緯創算力捐贈計畫」，每年計畫捐贈100萬GPU小時的算力，提供新創公司與學研單位使用。以GPU算力目前市場價格每小時5美元（約新台幣150元）來估算，緯創捐贈的算力總價值高達500萬美元（約新台幣1.4億元）。

林憲銘12日出席台灣創投年會，以「以算力驅動永續創新」為題進行演講，在演講接近尾聲時，公布這項算力捐贈計畫。

林憲銘說，緯創計畫每年捐贈100萬GPU小時的算力，提供給新創與學校使用，進行模型訓練、結果推論或場景模擬，捐贈的算力必須用於概念驗證、研發優化及應用服務等。他也透露，若需求超乎預期，也不排除再加碼捐贈。

林憲銘表示，今年第4季開始接受申請，預計明年首季正式啟用這項計畫，將請公正第三方審查委員會審核，後續還會舉行成果發表會，擴大影響力，鼓勵更多團隊來採用，讓新創團隊借助算力，挑戰更深、更困難的議題。

對於選擇算力作為推動產業創新的突破點，林憲銘解釋，過去三、四年來，AI為產業帶來相當大的衝擊，AI領域中包括數據、算力、方法及應用四大環節，而緯創能提供的就是算力。

林憲銘舉例，新創公司擁有算力，就像是握有倚天劍或屠龍刀，拿到利器之後，再自行練兵，透過工具發展許多不同的應用，未來世界變化會很大，想用一套方法通吃會很困難，「就像金庸小說的降龍十八掌，只會那一掌，很快就會被破解」。

GPU 緯創

延伸閱讀

仁寶董座陳瑞聰曝：ICT享有關稅豁免、影響相對有限

談美中關稅衝擊 緯創董座林憲銘：僅小亂流不會有大震盪

鴻海、緯創 四檔紅不讓

台系AI伺服器組裝廠迎成長機遇 這三檔獲大摩按讚

相關新聞

台積電：2年內逐步退出6吋晶圓製造 整併8吋產能

晶圓代工廠台積電今天表示，為優化組織運作與精進營運效能，經完整評估，決定在未來2年內逐步退出6吋晶圓製造業務，並持續整併...

鈺創盧超群：台灣半導體貢獻多 受壓抑是全世界巨大挫折

美國總統川普宣布輸美半導體課徵100%關稅，不過在美設廠或正在設廠者可豁免。記憶體廠鈺創董事長盧超群今天表示，台灣半導體...

仁寶斥資90億擴大投資美國 衝刺產能、強化北美布局

代工大廠仁寶（2324）12日宣布，團隊經董事會核准通過兩筆美國投資案，合計總金額高達3億美元（合計大約新台幣90億元）...

臻鼎資本支出續創高達300億元 台灣大陸泰國三地擴產迎AI商機

PCB領導大廠臻鼎(4958)今(12)日召開法說會，公布2025年第2季暨上半年合併財務報告。第2季歸屬母公司純益6....

談對等關稅影響 臻鼎：PCB產業展現韌性與創新動能

針對美國開徵對等關稅對電子產品的影響，臻鼎營運長李定轉今日在主持線上法說前受訪時表示，關稅為全球供應鏈帶來挑戰，尤其是以...

美國對等關稅疊加衝擊景氣？ PCB龍頭董座這樣看

美國川普政府對等關稅疊加後續對全球景氣影響受到各界關注，PCB龍頭臻鼎（4958）董座沈慶芳12日分享看法指出，觀察PC...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。