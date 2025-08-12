仁寶斥資90億擴大投資美國 衝刺產能、強化北美布局

快訊

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶。記者吳康瑋／攝影
代工大廠仁寶（2324）12日宣布，團隊經董事會核准通過兩筆美國投資案，合計總金額高達3億美元（合計大約新台幣90億元）。其中，包括增資 Compal Americas（US） Inc. 2億2,500萬美元以及新設美國子公司 7,500 萬美元，目的在降低全球貿易與關稅政策所帶來的風險，並強化仁寶在北美市場的營運布局與競爭力。

仁寶表示，團隊已決議新設投資Compal USA Holding Inc.（暫定），並透過該公司間接投資新設Compal USA Technology Inc.（暫定）。此次交易的總金額達到75,000千美元，旨在支援子公司在美國伺服器業務的擴展需求。

根據公告，仁寶將持有Compal USA Holding Inc.和Compal USA Technology Inc.的100%股權，此次投資不涉及任何權利受限情形，顯示出公司對於未來發展的信心。此外，本次投資將以自有資金進行，強調仁寶在資金運用上的穩健策略。

仁寶表示，此次投資計劃是為了因應子公司在美國伺服器業務的擴展需求，並強化其在當地市場的競爭力。董事會的決議也得到了監察人的認可，符合公司長期發展策略。

隨著新設子公司的成立，外界也預期，未來仁寶團隊將持續衝刺各項創新事業的發展，並藉此推動自身技術創新，進一步助各產品線業務增長，為股東創造更大的價值，展現出對美國市場的重視及未來業務發展的雄心。

仁寶董事長陳瑞聰。記者吳康瑋／攝影
