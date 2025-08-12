新代科技30周年慶 宣布下一個5年計畫聚焦Al與機器人

工具機控制器大廠新代科技（7750），預計最快9月底掛牌上市。12日舉行集團30周年慶，董事長蔡尤鏗宣布，新代明年將啟動下一個五年計畫，未來新產品會聚焦在Al與機器人上。蔡尤鏗也透露，公司正與國內機器人龍頭廠洽談策略合作，初步鎖定機器人控制器項目，搶攻機器人商機。

在30周年慶祝活動上，新代同步舉行「AI機器人及智慧製造平台」啟動儀式，成員除新代之外，還包括東台（4526）、盟立（2464）等合作廠商，聯盟目標是結合產業資源，應對國際市場與自動化需求，成員選擇基於技術互補與合作意願，而非單一條件。

展望2025年，法人估，新代今年上半年營收、毛利率、淨利率都會比去年同期好，下半年持審慎樂觀看待。

新代科技總監黃芳芷指出，新代積極布局海外設廠，包括預計2026年第2季完工投產的中國大陸蘇州廠，以及兩年後投產馬來西亞新廠，2026年將進入第五個五年計畫，目標2030年海外占比可達10%，以子公司聯達智能代表的機器人，可望打入國內機器人大廠供應鏈， 2030年將挑戰5倍成長，營收占比從目前不到5%提升至10%以上。

蔡尤鏗表示，當今最夯的人形機器人概念，是會移動的機器人，有更大自由度、還有跟環境結合，人形機器人未來一定看的到，而且進度非常快，不會只有一種樣式，可以預期多元化運用，而新代本就具備基本條件，也希望在適合時機，可以跟策略夥伴一同努力。

台北國際自動化展將於20日登場，新代將推出機器人單元解決方案，針對金屬加工行業，提供整合機械手臂、視覺與AI的智慧化生產單元，解決人力短缺問題；智能焊接系統則整合感測器、大數據與中控平台，形成單元「大腦」，優化焊接流程；NMR搭配機器人情境，也會展示結合AI決策（大腦）與運算控制（小腦）的智能化應用。

中國大陸製造業對中高階工具機設備採購需求2024年成長18%，新代去年合併營收108.8億元，不僅提前一年達成百億元目標，每股稅後純益更倍增達22.31元。新代從工具機控制器起家，正朝更廣大的智慧製造、人形機器人「小腦」新藍海邁進。

新代7月合併營收9.48億元，年增7.98%；累計前七月合併營收81.85億元，年增25.7%；法人估，第2季獲利可望優於第1季的每股稅後純益7.68元，整體上半年營收及獲利都會比去年同期成長，以往年上下半年相當來看，今年全年業績可望再寫新高。

新代為台灣工具機控制器領頭羊，投入高精密控制器與自動化產品，與世界知名品牌發那科（Fanuc）、西門子（Siemens）及三菱（Mitsubishi）並駕齊驅，是全球智慧製造重要企業，以兩岸工具機來看，全球有35%至40%市占率，新代與Fanuc及陸廠，在控制器領域各持有約20%的市場份額。

新代目前海外子公司包括越南、泰國、印度、馬來西亞、美國及土耳其，投資8,000萬元於馬來西亞興建新廠，主要面向東協、印度及土耳其市場，是南向策略推展暨運營中心，預計兩年後正式生產。至於斥資近11億元的蘇州新代二廠預計2025年底完工，2026年第2季啟用，承接中國大陸市場替代進口。

黃芳芷指出，中國大陸聚焦重點客戶與重點產業，雖然競爭激烈，但AI與智慧製造獲政府支持，成長潛力高；印度市場目前控制器市場像早期台灣市場，現在是最佳切入時機。