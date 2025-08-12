友通法說會／無人機業務估約下半年發酵 機器人市場布局在AMR領域

嵌入式主機板與工業電腦領導廠商友通資訊（2397）12日召開法人說明會，針對無人機及機器人布局，友通總經理田芝穎指出，友通主要提供的是無人機裡的系統或板卡，預計今年已經有一些相關具體案子可能在下半年或明年開始發酵，至於機器人部分，友通主要布局AMR領域，看好相關業務在自動倉儲及智慧製造領域需求持續提升。

友通於今年COMPUTEX上與佳世達集團（2352）聯合展示整合軟硬體的無人機方案，針對無人機相關布局，田芝穎表示，友通主要提供的是無人機裡的系統或板卡，也就是運算平台，預計今年已經有一些相關具體案子可能在下半年或明年開始發酵。

針對機器人布局，田芝穎回應，友通沒有直接做人形機器人，公司目前主要布局在AMR領域，其中在工廠端裡，AMR能協助自動倉儲及智慧製造效能提升，因此預計AMR相關機器人應用會持續成長。

友通受惠於嵌入式AI需求持續升溫及多元垂直應用導入推進，第2季合併營收達新台幣29億元，較去年同期成長34%，創下歷年同期新高。上半年合併獲利2.08億元，每股稅後盈餘（EPS）1.82元。

田芝穎指出：「嵌入式AI與產業數位轉型已逐漸明朗化，真正的競爭力不僅是洞察趨勢，更在於能否快速回應與確實落地。」她並強調，為因應全球製造與出貨彈性需求，友通已在美國與其他重點區域深化在地布局，並攜手集團資源與製造服務夥伴進行前瞻投資，為下半年潛在挑戰預作準備。

友通第2季營運動能主要來自三大業務領域的同步成長。嵌入式事業方面，持續推動模組化平台與專案協作，聯手垂直應用專家深入醫療、交通、防衛技術與嵌入式娛樂等領域，有效擴大市場滲透與平台價值。

網路安全業務則因美系客戶提前出貨需求強勁，挹注營收表現。公司亦同步強化供應鏈調度與區域交付能力，確保應變靈活與交期穩定；自動化方面則受惠於設備更新與半導體產業投資回溫，帶動工控與半導體相關解決方案需求升溫，整體業績呈現審慎樂觀趨勢。

展望下半年，友通將聚焦高潛力AI應用場景，持續優化強固型AI平台與邊緣運算架構，支援視覺辨識、即時推論、遠端部署等應用需求。同時，積極整合集團與策略夥伴資源，加速平台於商用無人機、醫療影像、智慧城市等場域的落地應用。