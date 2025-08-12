談對等關稅影響 臻鼎：PCB產業展現韌性與創新動能

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
臻鼎集團董事長沈慶芳。圖／本報資料照片
針對美國開徵對等關稅對電子產品的影響，臻鼎營運長李定轉今日在主持線上法說前受訪時表示，關稅為全球供應鏈帶來挑戰，尤其是以美國為主要市場的印刷電路板（PCB）產業更面臨不確定性。但根據公司研究，儘管關稅措施帶來一定壓力，但PCB產業依然展現強勁韌性，並憑藉技術創新與多元市場布局，持續推動成長動能。

李定轉說，目前多數電子產品美國市場占比約35%，還有65%則分布於其他國際市場，這使得產業能夠部分分散關稅風險。他強調，川普政府8月公布各國對等關稅稅率後，並未對主要客戶的訂單及整體產能產生明顯衝擊，市場需求依然穩健。

值得注意的是，AI手機、智能眼鏡及人型機器人等新興應用，已成為拉動PCB需求的重要推手。這些創新產品不僅對PCB的技術規格提出更高要求，也使得相關產值持續倍增。業界普遍看好這些新興領域能夠彌補傳統消費性電子產品市場中，因關稅帶來的潛在波動。

臻鼎董事長沈慶芳說，PCB產業鏈的整合與技術升級是應對關稅挑戰的關鍵。從材料選擇、製程優化，到智能製造的導入，均有助提升生產效率與產品附加價值，進而鞏固國際競爭力。

展望未來，沈慶芳強調，儘管全球貿易環境仍存變數，但產業信心穩健。業者將持續聚焦於高階技術與多元應用領域，並加強與國際合作，積極拓展非美市場，為整體營運注入更多成長動能。

臻鼎營運長李定轉。記者林澔一／攝影
