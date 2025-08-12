美國對等關稅疊加衝擊景氣？ PCB龍頭董座這樣看

美國川普政府對等關稅疊加後續對全球景氣影響受到各界關注，PCB龍頭臻鼎（4958）董座沈慶芳12日分享看法指出，觀察PCB在電子產品的結構占比不高，比如臻鼎1,717億元直接銷售美國0.8%而已，交貨端最大在大陸、其次越南，第三台灣以及印度，目前尚未感受到PCB受關稅干擾很深或有顯著影響。

沈慶芳在臻鼎今日法說會前受訪回應關稅議題對消費應用干擾時也說，觀察消費市場來說，對等關稅的干擾，關稅會是障礙，但人型機器人、VR等仍火紅，消費性電子，手機35%銷美，65%非美市場，目前尚未感覺到產品線方向並無影響，AI與新應用可彌補關稅干擾。

臻鼎集團董事暨營運長李定轉也補充說，觀察到新品帶動PCB需求與產值，比如今年伺服器與智慧眼鏡需求大幅成長，這些創新產品大幅增加，彌補關稅不確定干擾，至於非創新產品平穩，而今年看來整體上半年美元營收大幅成長，除了有對等關稅提前拉貨，還有新品發酵，整體來說今年是個好年，2026年市場也持續看好。

沈慶芳也說，目前尚未感覺對等關稅的顯著影響，至於製造設廠從生產來說政府效率、基礎建設與產業人才來看大陸仍是最好選項，不過目前集團因地緣政治已有完整布局。