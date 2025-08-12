鈺創盧超群：台灣半導體貢獻多 受壓抑是全世界巨大挫折

美國總統川普宣布輸美半導體課徵100%關稅，不過在美設廠或正在設廠者可豁免。記憶體廠鈺創董事長盧超群今天表示，台灣半導體產業是幫助大家的力量，這股力量受到壓抑，對全世界及全人類文明是巨大挫折。

盧超群下午出席台灣創投年會，演講「矽世代4.0：引領下一波半導體創新浪潮」。他會前針對半導體關稅說，目前仍待報告出爐，才知道會有怎樣影響。

盧超群表示，他不知道「台灣到底犯了什麼事情」，台灣半導體為全世界貢獻多，美國多少也在台灣半導體基礎上發光發熱，這股幫助大家的力量受到壓抑，對於全世界及全人類文明是巨大挫折。

盧超群強調，台灣半導體是大家的「寶貝」，應該要保護它，讓它發光發熱。他很謙虛地等待半導體關稅結果，看有沒有可以解決的機會。