中華電拚數位韌性、AI協創 林榮賜：盼與新創雙贏

中華電信總經理林榮賜今天表示，中華電在創投領域聚焦策略投資，盼與新創「1加1大於2」達到雙贏；中華電也在網路、系統和資安等方面建構數位韌性，聚焦「AI協創」，已協助國內外企業建置數個人工智慧資料中心（AIDC）。

林榮賜今天出席台灣創投年會，與創投公會理事長邱德成、證交所董事長林修銘、櫃買中心董事長簡立忠針對「資本共創：台灣投資新航海」為題對談。

林榮賜分享，中華電聚焦創投領域是策略投資，希望新創加上中華電要發揮「1加1大於2」的價值，達到雙贏目標。

他表示，中華電核心本業是通訊、行動業務、寬頻上網，且本業要持續往前走，例如投資4G、5G、全光網路和低軌衛星；而中華電積極打造第2成長曲線，以資通訊（ICT）科技協助企業客戶數位轉型，並推廣到國內和國際市場，中華電有48家轉投資公司，已構成成長曲線。

他強調，新創加入中華電後，希望能放大價值，例如透過中華電龐大用戶和企業客戶，以及平台、網路和服務、通路和場域等。

林榮賜指出，現在這個時代大家共同面對極端氣候、地緣政治、資安議題，大家都有AI焦慮，對新創而言是挑戰也是機會。

他說明，中華電的願景中有建構數位韌性，包含網路、系統和資安韌性，而次世代通訊網路也會從衛星衍生出來，中華電有低、中、高軌衛星，未來像是手機直連衛星、6G無所不在的連結，都是新創商機。

在系統韌性方面，林榮賜受訪時說，具體技術包含雲網融合與落地主權雲，目標是確保系統能持續運作；而量子時代馬上到來，中華電信已投入後量子加密（PQC），並視為當務之急，與清華大學及國科會合作發展量子金鑰分發（QKD）技術。

資安布局方面，他表示，中華電子公司中華資安將於9月掛牌，資拓宏宇已在8月6日通過台灣證券交易所上市審議，預計將於第4季上市。

他表示，中華電信持續聚焦「AI協創」，台灣不管是在半導體和供應鏈，都擁重要地位；但少子化、高齡化時代，人力明顯短缺，如新創能整合AI、智慧製造、無人工廠、智慧交通、智慧醫療等應用，將能解決全球的需求和問題。

他表示，中華電信正加速旗下IDC升級為AIDC，目前已完成北部與台南的升級，並持續擴展至其他地點。同時，中華電信也協助國內和國際企業建置AIDC，目前已有數個專案正在進行，金額超過新台幣10億元。

中華電7月資通訊營收年增率超過50%，他表示，因為一次性專案挹注，相關營收有起落，但中華電布局的持續性營收一直在擴大。