新代攜手東台、盟立 打造自動化機器人新平台　

新代科技總監黃芳芷今日在集團30日周年慶時宣布，結合工具機大廠東台精機及自動化系統整合商盟立自動化，共同成立「機器人及智慧製造聯盟」，打造跨產業自動化機器人平台，整合機器人、AI與智慧製造技術，協助全球工廠加速轉型，迎接新一波智慧製造浪潮。

黃芳芷指出，面對全球地緣政治、關稅壁壘與少子化等結構性挑戰，製造業自動化需求正快速上升。從人形機器人、工業機器人、AGV、AMR到自動倉儲，各類智慧機械正加速進入世界各地工廠；加上供應鏈重組及跨國設廠潮興起，全球自動化市場商機龐大，新代將持續深化智慧製造整體解決方案，結合物聯網與AI元素，推動低成本、高彈性的智慧工廠模式。

黃芳芷透露，過去30多年專注於工具機控制器，如今產品策略已從單機控制延伸至整廠智慧化，未來五年將聚焦於兩大技術方向：一是機器人與自動化系統的深度融合，二是AI在工藝流程與智慧製造的應用。AI不僅用於提升控制器性能，更將延伸到整個產線與工廠的智慧化管理，涵蓋感測器、數據分析與預測維護，實現「生產無憂」的願景。

在產品布局上，新代將持續推進高階複合加工技術，包括五軸加工、車銑複合、銑磨複合、雷射複合，以及「一機一手」的機械手臂整合方案；同時針對中低複雜度加工設備，發展智慧製造串接與雲端整合，讓不同層級的製造場景都能導入智慧化升級。

黃芳芷強調說，此次成立的「機器人及智慧製造聯盟」涵蓋產、官、學、研各界，包括智慧感測器、智慧機械、智慧主機、智慧機器人及工業物聯網等領域的企業與法人單位。新代表示，聯盟不設門檻，鼓勵更多生態夥伴加入，透過資源共享與技術互補，共同推動台灣智慧製造產業升級，並強化全球市場競爭力。

黃芳芷強調，智慧製造的範疇極廣，從加工廠到模具、汽配、3C加工、醫療器材等中端產業，皆為目標服務對象。