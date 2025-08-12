美子公司踩雷 中鼎：已於第1季認列 Q2財報無須增列

中鼎工程子公司中鼎美國對BKRF應收帳款約新台幣196.04億元，因BKRF業主母公司GCEH聲請重整已於美國時間8月11日生效，中鼎董事長楊宗興表示，中鼎已於第1季提列資產減損約31億元，第2季無須再增列。

楊宗興今天上午在台灣證券交易所重大訊息說明記者會表示，GCEH重整生效後，中鼎美國原本的工程款請求權已獲確認。依據重整計畫的還款機制，第1季所評估應收帳款預期可回收金額以折現率回推現值為5.04億美元，與帳列長期應收款6.09億美元差額，扣除期初已提列數後，預期信用減損損失金額為0.95億美元（新台幣30.41億元），已反映於第1季財報。

他指出，第2季依據生效重整計畫評估應收帳款可回收金額，以折現率回推現值高於5.04億美元，單季自結無須再增列預期信用減損損失，今年上半年中鼎美國自結提列預期信用減損損失金額0.95億美元，與第1季提列預期信用減損損失金額差異原因為匯率換算，加計自結認列所得稅利益新台幣5.06億元，淨影響數為25.35億元，第2季財報預計8月14日提送董事會決議。

中鼎表示，GCEH重整計畫重點包括第1，確認GEH對於Vitol、中鼎美國及主要貸款人債務結構，並依據未來營運獲利陸續清償，第2，重整生效後由主要貸款人取得GEH所有普通股，另由中鼎美國及主要貸款人共同取得新發行的特別股，第3，中鼎美國將指派2名董事及1名觀察員進入GEH董事會，第4，通過重整計畫後5年內，GEH重大商業決策需要中鼎美國事先同意。

中鼎進一步表示，依據重整支持協議，重整期間由主要貸款人提供GCEH（重整後更名為GEH）營運資金支持；另由中鼎美國提供總額不超過0.75億美元的工程服務，以優化該廠製程及操作穩定性，於重整生效前全數投入。該投入金額有優先受償地位，並以GEH財產，包含CVRF工廠及權益作為擔保，可確保得全額受償。

重整生效後，主要貸款人會提供退出融資，以支援GEH重整生效後的日常營運所需。此外，為使CVRF營運更加順利並創造更佳利潤，中鼎美國將於重整生效後提供CVRF有償的操作與維修服務，合約期間為期1年，得續約但最長不超過5年。依該合約所提供服務總價上限為0.283億美元，採成本加成計費（即以實際發生成本加計約定利管費）並須依合約付款條件支付。透過參與操作與維修工作，中鼎可更深入掌握CVRF的營運狀況，並以技術專業提供營運改善與精進建議。