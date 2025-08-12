燦坤展開「品牌交心日」系列活動 與 Sony 攜手重磅推出獨家活動

燦坤（2430）深耕台灣47年，是國內知名且專業的3C家電連鎖通路，今年2月起，獨家重磅推出「品牌交心日」系列活動，繼與大通、中景、三星、acer、LG等知名品牌推廣「交心日」深化合作，成功擄獲品牌與消費者一致好評，8月15日至19日期間，更首度攜手Sony重磅推出獨家「Sony交心日」活動，以Sony「感動人心，激發共鳴」的品牌理念，邀請親子家庭一起走進燦坤門市，感受Sony產品帶給消費者在真實生活中的感動與記憶點。

「燦坤x Sony交心日」將於8月16日下午2點至下午6點在燦坤內湖旗艦店舉辦實體活動，特別力邀小朋友最愛的「YOYO家族」KIWI姐姐&菠菜哥哥蒞臨特色現場金曲帶動跳，與互動問答贈好禮，陪親子家庭一起歡度美好週末。

燦坤將同時於燦坤北、中、南三地的「神山超越店」、「台中超越店」與「至美超越店」分場同步直播連線，即日起採預先報名制，開放免費報名至所有場次額滿為止，資格以4歲至10歲的幼童與其家長(每組至多兩位)，內湖旗艦店限15組家庭報名，超越店(神山/台中/至美)每店限各5組家庭報名。

成功報名者當天可憑簡訊於活動前15分鐘報到入場，若臨時因故需取消報名，名額將釋出給候補家庭，無法指定替換名額，詳情可上臉書「燦坤3C粉絲團」查詢。

凡報名參與實體活動的家庭均可參與抽獎活動，燦坤也祭出總市價逾7萬元的Sony好禮大放送，內湖旗艦店更限定推出一番賞活動，多項超值贈品等您帶回家，到現場打卡還可享有限量好禮與Sony商品體驗。

燦坤表示，推廣品牌「交心日」主要訴求能與消費者好好「交心」、搏感情，提供一個經濟實惠的價格，創造與消費者更良好的互動與商品體驗機會，讓燦坤、品牌端與消費者共創三贏新局，延續燦坤耕耘3C家電的領導地位與專業服務，讓每個來燦坤購物的消費者，不僅止價格優勢，更具有保障與信賴感。

「燦坤x Sony交心日」8月15日至19日享燦坤全館交心價7折起(含展示/福利品)，還有消費滿額的限量交心滿額禮與獨家消費滿9,999元以上可抽市值11,900元的Sony真無線耳機，購買Sony指定家電+劇院，享獨家成家配套優惠，買Sony電視+劇院商品單張發票滿3萬元以上，還可加購市值28,900元的BOSCH 9人份獨立洗碗機享加購價只要19,900元，結帳刷台新燦坤聯名卡，限量最高還可現折1,400元。

另外，凡購買Sony電視或Sony螢幕加購任一台PS5遊戲主機，還可現折1,000元，以及Sony 的75型/55型 4K LED智慧連網顯示器、65型4K超極真影像顯示器、單件式環繞家庭劇院、可攜式無線藍芽喇叭揚聲器、單眼相機、真無線藍牙耳機與電競螢幕均享有來店驚喜價，燦坤線上購物亦同享優惠，憑燦坤寵物卡消費另有驚喜寵物價優惠。