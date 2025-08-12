緯創林憲銘推算力支持計劃！年捐100萬小時算力 為新創備妥「倚天劍」

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘12日宣布，團隊為更加全面的支援台灣的新創產業，將從2026 年推出「緯創算力支持計劃」，並捐贈台灣的新創跟學校，每年高達100萬個小時的算力（GPU hour）。過去幾年來，大家已經非常清楚的看到AI所帶來的各種衝擊，而我們也希望藉由這項計劃，進一步的鼓勵更多人加入使用。林憲銘表示，整個計畫的架構及制度，預計在第四季就會完成擬定，團隊將從2026年1月份正式開始接受各方申請。

林憲銘坦言，過去企業公司在運作的過程中，一定都會有一套所謂的「方法論」，但如今想用一套方法來通吃，真的很難，而我們希望透過這些算力工具，協助國內市場精進技術及能力，並發展出更多不同的應用，事實上，台灣應該努力的方向，不是要製造AI的設備，而是要運用算力來讓更多實際的應用可以產生，而在這個背景之下，他強調，「如果我們的新創沒有用到真正的「倚天劍」、「屠龍刀」，這絕對不行！」

林憲銘表示，緯創期盼透過鼓勵他們進行有意義的項目，並希望能夠透過捐贈100萬小時的GPU運算力給台灣的新創和學校，進一步的推動台灣創新領域加速發展，而大家要申請這項計畫，並不是隨便去7-11買個三角飯糰出來就好，而是必須實際提供一項完整的方案，來說明自身規劃如何使用這些算力，當然我們也歡迎研究單位也來申請，而屆時團隊也會額外再請一個公正的第三方，來為這項計劃做公證的審核。