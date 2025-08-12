緯創林憲銘推算力支持計劃！年捐100萬小時算力 為新創備妥「倚天劍」
代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘12日宣布，團隊為更加全面的支援台灣的新創產業，將從2026 年推出「緯創算力支持計劃」，並捐贈台灣的新創跟學校，每年高達100萬個小時的算力（GPU hour）。過去幾年來，大家已經非常清楚的看到AI所帶來的各種衝擊，而我們也希望藉由這項計劃，進一步的鼓勵更多人加入使用。林憲銘表示，整個計畫的架構及制度，預計在第四季就會完成擬定，團隊將從2026年1月份正式開始接受各方申請。
林憲銘坦言，過去企業公司在運作的過程中，一定都會有一套所謂的「方法論」，但如今想用一套方法來通吃，真的很難，而我們希望透過這些算力工具，協助國內市場精進技術及能力，並發展出更多不同的應用，事實上，台灣應該努力的方向，不是要製造AI的設備，而是要運用算力來讓更多實際的應用可以產生，而在這個背景之下，他強調，「如果我們的新創沒有用到真正的「倚天劍」、「屠龍刀」，這絕對不行！」
林憲銘表示，緯創期盼透過鼓勵他們進行有意義的項目，並希望能夠透過捐贈100萬小時的GPU運算力給台灣的新創和學校，進一步的推動台灣創新領域加速發展，而大家要申請這項計畫，並不是隨便去7-11買個三角飯糰出來就好，而是必須實際提供一項完整的方案，來說明自身規劃如何使用這些算力，當然我們也歡迎研究單位也來申請，而屆時團隊也會額外再請一個公正的第三方，來為這項計劃做公證的審核。
林憲銘強調，大企業未來需要與新創建立更深的連結，以達成互相補充資源和市場需求的目標。而他也分享了緯創在投資新創方面的經驗，並指出過去的投資策略需要調整，以促進內部創新。展望未來，他呼籲現場出席的新創團隊，要更加培養耐心與誠意，以藉此挑戰更困難的問題，而不僅僅追求短期利益。他強調，台灣的潛力不應該被小確幸所限制，應該追求更具破壞性的創新，並希望透過這些努力，能夠促進台灣新創的蓬勃發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言