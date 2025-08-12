快訊

獨／美關稅20%「已是仁慈」 工具機大老直指關鍵因素在這裡

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台灣工具機暨零組件公會名譽理事長許文憲今批評，美國真正的意圖之一是要圍堵中國製造，但包括工具機在內的台灣產業卻大量利用來自大陸的「紅色供應鏈」零組件降低成本。本報資料照
針對美國關稅衝擊，台灣工具機暨零組件公會名譽理事長許文憲今批評，美國真正的意圖之一是要圍堵中國製造，但包括工具機在內的台灣產業卻大量利用來自大陸的「紅色供應鏈」零組件降低成本，這是美國為何給日、韓關稅15%關稅，但台灣累加後還要多約10%的原因，因為這是「制裁」但政府與美談判沒有抓到此重點，送再多的台積電也沒有用。

許文憲經營的哈伯精密公司是工具機零組件中的冷卻機大廠，在亞洲和世界都具分量。他個人因在新冠疫情期間號召工具機同業站出來協力生產口罩，還因此獲得「口罩國家隊長」美譽。但是談到關稅問題，他則是氣憤難平，並說這幾年他的冷卻機被大陸貨打的「求救無門」，因為台灣工具機廠寧可使用便宜的大陸貨而不用台灣的貨。

他說，反觀日本，卻是堅持一定用台灣的冷卻機而堅持不用大陸的貨。因此日本的工具機避開了美國最在意的紅色供應鏈問題，台灣因工具機廠大量使用大陸的工具機零組件，而被貼上了「洗產地」的標籤，淪為和越南同等級，還要疊加上原本的關稅。

許文憲說，台灣工具機大廠使用大陸零組件的比比皆是，不僅是冷卻機，甚至連板金都是，因為可以便宜很多。他們有的是自己赴大陸設廠生產，又或是直接使用大陸廠家生產的貨，目的是為了降低成本。

他說，這些情形美國在台協會（AIT）5、6年頻繁拜訪包括工具機在內的台灣各產業，就摸得很清楚。這其間甚至還有工具機廠違反美國禁令，把產品銷往俄羅斯。所以，美國對台灣給出20%的關稅「已算是仁慈的了」，因為他們知道台灣的工廠這樣還是賺的。

他說，不僅是工具機，台灣還有眾多產業大量使用紅色供應鏈零組件，大家在大陸設廠，把東西運回台灣組裝，形成洗產地的情形。所以台灣赴美談判儘管送了台積電也得不到好的關稅，因為那是「制裁」而不能享有像日、韓站在同一陣線的待遇。

許文憲說，同時令人憂心的是，如果政府不正視此問題，不僅沒有抓到談判重點，台廠因為廣泛使用紅色供應鏈產品，還間接把製造業的技術knowhow給了中國大陸，5至10年後台灣產業將失去競爭力。

