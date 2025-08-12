新代穩居兩岸工具機控制器市場領頭羊 預計年底掛牌上市

工具機控制器大廠新代科技今（12）日舉行30周年慶，董事長蔡尤鏗在致詞表示，新代成立30年，不僅穩居兩岸工具機控制器市場領頭羊，更以AI與智慧製造的深度融合，為台灣製造業開啟全新競爭格局。

蔡尤鏗回顧，創業初期產品尚未成熟，品質與功能仍需突破，公司投入全部資本與心力，歷經艱難起步。2000年起，團隊用五年時間完善配套、逐步重建市場信任。2006年啟動第一個五年計畫，確立清晰經營策略，並持續推進至今。

目前，新代科技擁有四家全資子公司，全球員工超過 1500人，據點遍布兩岸及六個國家、八個城市。去年營收突破百億元，今年上半年在兩岸市場銷售工具機控制器已超過10萬套，穩居市場龍頭地位，並預計於年底掛牌上市。

面對製造業數位轉型的浪潮，新代科技積極將AI技術導入智慧製造，包括智慧家庭應用、更高效的機械控制單元、晶片整合與通用物理環境優化，打造可彈性組合的智慧工廠解決方案。蔡尤鏗表示，未來將以「彎道超車」為目標，協助台灣製造業不僅追趕國際，更要引領潮流，成為全球智慧製造的重要推手。

他進一步指出，新代科技的AI智慧製造平台，不僅是企業進化的關鍵基礎，更將成為服務全球台商的重要建設，為產業帶來更高彈性與更低成本的解決方案。「

新代科技30年的發展歷程，從艱困創業到領航市場，再到布局智慧製造，展現台灣製造業的韌性與創新精神。隨著年底掛牌在即，公司將以兩岸工具機控制器領頭羊的優勢，結合AI技術與全球布局，邁向更高成長與更廣市場版圖。