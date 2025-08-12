快訊

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

黃國昌選新北市定裝照 埋「退1進4」藍白合密碼

氣象署下午2:30發布楊柳颱風陸警 首波4縣市納入警戒

新代穩居兩岸工具機控制器市場領頭羊 預計年底掛牌上市

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新代科技董事長蔡尤鏗（左二）和總監黃芳芷（左三）今日在公司30周年慶，帶領團隊一起切蛋糕，並期待再創高峰。記者簡永祥／攝影
新代科技董事長蔡尤鏗（左二）和總監黃芳芷（左三）今日在公司30周年慶，帶領團隊一起切蛋糕，並期待再創高峰。記者簡永祥／攝影

工具機控制器大廠新代科技今（12）日舉行30周年慶，董事長蔡尤鏗在致詞表示，新代成立30年，不僅穩居兩岸工具機控制器市場領頭羊，更以AI與智慧製造的深度融合，為台灣製造業開啟全新競爭格局。

蔡尤鏗回顧，創業初期產品尚未成熟，品質與功能仍需突破，公司投入全部資本與心力，歷經艱難起步。2000年起，團隊用五年時間完善配套、逐步重建市場信任。2006年啟動第一個五年計畫，確立清晰經營策略，並持續推進至今。

目前，新代科技擁有四家全資子公司，全球員工超過 1500人，據點遍布兩岸及六個國家、八個城市。去年營收突破百億元，今年上半年在兩岸市場銷售工具機控制器已超過10萬套，穩居市場龍頭地位，並預計於年底掛牌上市。

面對製造業數位轉型的浪潮，新代科技積極將AI技術導入智慧製造，包括智慧家庭應用、更高效的機械控制單元、晶片整合與通用物理環境優化，打造可彈性組合的智慧工廠解決方案。蔡尤鏗表示，未來將以「彎道超車」為目標，協助台灣製造業不僅追趕國際，更要引領潮流，成為全球智慧製造的重要推手。

他進一步指出，新代科技的AI智慧製造平台，不僅是企業進化的關鍵基礎，更將成為服務全球台商的重要建設，為產業帶來更高彈性與更低成本的解決方案。「

新代科技30年的發展歷程，從艱困創業到領航市場，再到布局智慧製造，展現台灣製造業的韌性與創新精神。隨著年底掛牌在即，公司將以兩岸工具機控制器領頭羊的優勢，結合AI技術與全球布局，邁向更高成長與更廣市場版圖。

工具機 製造業 控制器

延伸閱讀

為何中國一再質疑輝達晶片安全性？環球時報這樣說...

出口Blackwell晶片到大陸？ 川普：必須是降級版本

機械業「做四休三」 壓力罩頂

關稅疊加 工具機淪為慘業…中高階產品恐被取代

相關新聞

獨／美關稅20%「已是仁慈」 工具機大老直指關鍵因素在這裡

針對美國關稅衝擊，台灣工具機暨零組件公會名譽理事長許文憲今批評，美國真正的意圖之一是要圍堵中國製造，但包括工具機在內的台...

緯創資通拋磚引玉 董座林憲銘宣布捐贈百萬小時算力給新創公司

台灣創投年會今日登場，創投公會理事長邱德成和緯創資通事長林憲銘進行焦點對談，林憲銘指出，未來只有用一套方法論要打通關很難...

推動半導體科技 國科會主委提出四大面向發展策略

國科會主委吳誠文今日在創投公會年會致詞時指出，對國內的半導體科技發展，將從四大面向提出發展策略， 包括優勢延續、國際拓展...

仁寶董座陳瑞聰曝：ICT享有關稅豁免、影響相對有限

美國總統川普近日宣布輸美晶片、半導體課徵100%關稅，若承諾在美設廠或正在設廠，則可豁免。對此，代工大廠仁寶（2324）...

談美中關稅衝擊 緯創董座林憲銘：僅小亂流不會有大震盪

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘於12日出席2025年創投年會時，被問到美中關稅對經濟情勢及競爭環境造成的影響，他坦...

半導體風雲／東京威力不能動？台積電機密外洩何不提告

台積電2奈米機密外洩，有3名涉案台積電員工及前員工遭羈押，3名涉案抗告也立刻遭駁回，顯示台積電提供證據和檢查署查扣資料，皆證據確鑿。這也意謂2奈米機密外洩，確實可能撼動國家安全。但外界感到納悶的是，明明資料均流向東京威力科創的陳姓員工，卻未見台積電對東京威力科創採取任何法律行動，台積電遲遲不提告的祕辛為何？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。