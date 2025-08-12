緯創資通拋磚引玉 董座林憲銘宣布捐贈百萬小時算力給新創公司

台灣創投年會今日登場，創投公會理事長邱德成和緯創資通事長林憲銘進行焦點對談，林憲銘指出，未來只有用一套方法論要打通關很難，要設法透過工具開發更多的不同應用，因此緯創將捐贈至少100萬個小時更多的算力給新創公司。

邱德成盛讚林憲銘此舉，並形容：「這是拋磚引玉，而且是拋金磚！」他希望其他科技公司能跟進來為新創公司增加更多力量。

邱德成也詢問，緯創的全球布局，如何協助台灣新創出發？林憲銘表示，全球布局以供應鏈為主，並沒有深入了解所在地當地的新應用模式，貢獻雖有限，但倘若新創公司有poc（概念性驗證）需求時，緯創可以在供應鏈、開發方面互相合作。他也表示，用算力所引發的AI能量，在應用面很廣，

邱德成在焦點對談中也指出，整個緯創集團市值在昨日已超過1兆元，並問林憲銘對於新創公司的期許，林憲銘指出，除了創新之外，也鼓勵新創公司來挑戰更多困難，否則要翻轉就得花更多時間，而且也鼓勵創投公司支持更多這類型的案子。