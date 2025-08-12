推動半導體科技 國科會主委提出四大面向發展策略

國科會主委吳誠文今日在創投公會年會致詞時指出，對國內的半導體科技發展，將從四大面向提出發展策略， 包括優勢延續、國際拓展、應用創新、永續調適，目標是為所有的台灣半導體及晶片大廠都可加入國際半導體民主供應鏈。

吳誠文也特別提出「推動主權AI及普惠產業」計畫指出，將包括雲端平台和鏈結供需二大計畫，其中在雲端平台方面，將降低AI應用門檻，策略為按需求提供算力，降低硬體門檻；共享機器學習模型與資料管理服務；預建構AI服務和應用程式介面。

鏈結供需則以掌握產業應用AI之需求，引導技術與人才發展為目標，重點包括AI應用之系統架構設計和整合軟體與硬體人才。

對於國內的半導體科技發展四大策略，其中在延續優勢方面，吳誠文指出，包括製程、元件、材料、設備、封裝測試等優勢將延續，並且精進晶片設計、EDA（電子設計自動化）、系統整合等前瞻研究。在國際拓展上，將搭配半導體製造海外投資，與民主友好國家加強半導體合作，並強化科技研發、人才培育，形成國際半導體民主供應鏈。

在應用創新方面，也將善用半導體優勢，搭配國內市場需求，如五大信賴產業及太空、海洋、健康等重點領域產業，投入創新智慧系統研發；在永續調適方面，將基於環境永續與智慧韌性國家目標，應發展智慧電網、電動載具、衛星通訊等產業，同時須強化高功率高頻化合物半導體科技研發。

吳誠文也對「大南方新矽谷」計畫指出，將建構臺灣智慧系統整合製造平台，包括電子裝置、感測器、AI模型、封裝、IC、應用軟體都將加入供應端，並透過AI的軟硬體串接，在需求端，除了傳統製造業、政府機關， 在服務業也會開發相關需求，包括智慧餐飲、健康照護、智慧零售、生活應用、資通訊、金屬加工、車用零組件都會是重點。