美光調升財測！台記憶體股狂飆 南亞科鎖定 AI 終端市場迎來新爆發

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美國記憶體大廠美光上修本季財測，引爆台股記憶體族群多頭熱情，早盤南亞科（2408）、華邦電（2344）雙雙觸及季線，成交量也同步擠進台股前十大，族群成為盤面多方主攻手之一。

美國記憶體大廠美光（Micron）於11日宣布上修2025財年第四季財測，預計營收將達111至113億美元，較原先104至110億美元的預估大幅提升；毛利率也將提升至44%至45%，高於先前的41%至43%；每股盈餘（EPS）預計為2.78至2.92美元，明顯優於原本2.35至2.65美元的估值。

此番財測調升主要受惠於DRAM價格回升及業務執行優異，加上AI運算推動高頻寬記憶體（HBM）需求急速升溫，產品供應吃緊與價格上揚成為推手。研究機構指出，輝達Blackwell與Blackwell Ultra平台的強勁需求，正逐步改善HBM的供需平衡，有助抵銷關稅疑慮及短期價格壓力。

受此利多激勵，台股記憶體族群早盤強勢反彈。南亞科股價飆升逾7%，華邦電勁揚約半根停板，雙雙重返季線，帶動宇瞻（8271）、創見（2451）、晶豪科（3006）、威剛（3260）、十銓（4967）、廣穎（4973）、群聯（8299）等同步上漲，成為盤面多方主力。

南亞科日前與鈺創（5351）宣布合資成立AI記憶體設計服務公司，南亞科與鈺創分別持股80%與20%，投資金額高達5億元。南亞科高層年初即指出，公司在高頻寬記憶體（HBM）市場的首要目標並非直接搶攻資料中心主導的HBM3、HBM3E市場，也不回頭切入HBM2市場，而是聚焦客製化產品。隨著AI運算從雲端向終端延伸，終端產品對客製化HBM的需求日益增加。南亞科計畫於2026年底與合作夥伴共同推出針對AI PC、手機、機器人及汽車等終端應用的HBM新產品。

整體來看，美光的財測調升不僅提振國際記憶體產業信心，也激勵台股相關個股表現，預示台灣記憶體供應鏈在AI浪潮中具備成長潛力。

南亞科 記憶體

