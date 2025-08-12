佳世達旗下鈺緯科技 獲飛利浦全球供應商創新獎

快訊

醫療顯示器廠商鈺緯科技（DIVA Laboratories, Ltd.）在全球超過4,500家供應商中，獲皇家飛利浦（Royal Philips）頒發的「Procurement Innovation Partner Health Systems」創新獎，並獲「Top 20策略夥伴」認證。

鈺緯科技藉由其客製化研發與設計製造實力，在高階醫療顯示領域扮演創新驅動者的角色。例如，在超音波系統的OLED顯示應用上，鈺緯透過獨家專利影像控制技術，克服OLED易產生的殘影問題並優化面板壽命，超音波影像能呈現更高的對比度與色彩飽和度，為醫護人員在診斷時提供更精確的視覺資訊。

由於OLED的成功基礎，鈺緯更積極佈局次世代Mini LED技術於高階手術房的應用，以提供更均勻、細膩的醫療影像，持續鞏固其在高階市場的領導地位與前瞻技術。

鈺緯科技總經理劉淑琪表示，醫療顯示器是醫護團隊救命關頭的第二雙眼睛。鈺緯以研發製造能力，持續突破創新界限，並獲得國際一線品牌的高度肯定。

鈺緯科技深耕高單價、高品質的專業醫療顯示市場，超過八成營收來自國際客戶。其全球首創的55吋與65吋光學貼合（Optical Bonding）手術房顯示器及OLED超音波顯示器，均已成功量產並獲國際品牌客戶採用。鈺緯並長期深耕高度客製化的ODM／OEM 合作模式，具備從設計研發、元件選型、系統整合、測試驗證，到量產製造的完整端到端能力。團隊熟悉多國醫療法規與臨床實務，能迅速對接客戶需求，協助國際醫療品牌打造具市場差異化的專業顯示解決方案。

從產品定義初期、醫規導入到量產落地，鈺緯可針對不同醫療應用場景（如超音波、手術導航、診斷監視器等），提供軟硬體深度整合方案，涵蓋畫質調校、熱控設計、觸控整合、防水防塵處理等關鍵需求，協助國際客戶加速 Time-to-Market、降低開發風險。

