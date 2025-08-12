小宅防潮新寵！鴻海夏普「乾淨方」除濕機 颱風季嘖嘖熱賣破800萬　

鴻海（2317）旗下台灣夏普（SHARP）新品「乾淨方」，在嘖嘖眾籌平台上獲得了銷售800萬元的銷售成績。面對台灣濕氣氣候的挑戰，日本家電領導品牌SHARP推出全新 「乾淨方雙氣流美型除濕機」，正式在台上市，以技術、設計、效能與節能四大優勢，為現代小宅與注重美感的居家，提供乾爽空間的最佳解方。

近期台灣接連受多起颱風侵襲，帶來大量濕氣，讓室內濕度直線飆升，甚至濕到猶如分隔島長出香菇般的潮潤環境。高濕度不僅讓牆面與家具成為黴菌溫床，更可能引發過敏、呼吸道疾病與皮膚不適，嚴重影響居家舒適與健康。

新品搭載 SHARP 獨創雙氣流設計，不僅提升除濕效率，更整合強效空氣淨化與快速衣物乾燥三大核心功能，大幅滿足台灣潮濕季節的多元需求。全系列達到 2026 年能源效率一級標準，兼顧效能與環保，為生活帶來乾爽、清新、節能的新體驗。外觀承襲日系極簡純淨美學，俐落直線搭配百搭色系，讓家電成為居家裝潢的一部分，無需藏起，也能為空間加分。

因應小坪數空間與現代裝潢風格的需求，乾淨方系列提供奶油白與摩卡棕雙色選擇，優雅百搭。精巧機身，視覺零干擾，特別適合套房、小宅、租屋族與 SOHO 族，即使坪數有限，也能享受高效除濕與空氣淨化，打造舒適又美感兼具的生活空間。