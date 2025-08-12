小宅防潮新寵！鴻海夏普「乾淨方」除濕機 颱風季嘖嘖熱賣破800萬　

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海旗下台灣夏普新品乾淨方，在嘖嘖眾籌平台上獲得了銷售800萬元的成績。夏普／提供
鴻海（2317）旗下台灣夏普（SHARP）新品「乾淨方」，在嘖嘖眾籌平台上獲得了銷售800萬元的銷售成績。面對台灣濕氣氣候的挑戰，日本家電領導品牌SHARP推出全新 「乾淨方雙氣流美型除濕機」，正式在台上市，以技術、設計、效能與節能四大優勢，為現代小宅與注重美感的居家，提供乾爽空間的最佳解方。

近期台灣接連受多起颱風侵襲，帶來大量濕氣，讓室內濕度直線飆升，甚至濕到猶如分隔島長出香菇般的潮潤環境。高濕度不僅讓牆面與家具成為黴菌溫床，更可能引發過敏、呼吸道疾病與皮膚不適，嚴重影響居家舒適與健康。

新品搭載 SHARP 獨創雙氣流設計，不僅提升除濕效率，更整合強效空氣淨化與快速衣物乾燥三大核心功能，大幅滿足台灣潮濕季節的多元需求。全系列達到 2026 年能源效率一級標準，兼顧效能與環保，為生活帶來乾爽、清新、節能的新體驗。外觀承襲日系極簡純淨美學，俐落直線搭配百搭色系，讓家電成為居家裝潢的一部分，無需藏起，也能為空間加分。

因應小坪數空間與現代裝潢風格的需求，乾淨方系列提供奶油白與摩卡棕雙色選擇，優雅百搭。精巧機身，視覺零干擾，特別適合套房、小宅、租屋族與 SOHO 族，即使坪數有限，也能享受高效除濕與空氣淨化，打造舒適又美感兼具的生活空間。

仁寶董座陳瑞聰曝：ICT享有關稅豁免、影響相對有限

美國總統川普近日宣布輸美晶片、半導體課徵100%關稅，若承諾在美設廠或正在設廠，則可豁免。對此，代工大廠仁寶（2324）...

談美中關稅衝擊 緯創董座林憲銘：僅小亂流不會有大震盪

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘於12日出席2025年創投年會時，被問到美中關稅對經濟情勢及競爭環境造成的影響，他坦...

緯創資通拋磚引玉 董座林憲銘宣布捐贈百萬小時算力給新創公司

台灣創投年會今日登場，創投公會理事長邱德成和緯創資通事長林憲銘進行焦點對談，林憲銘指出，未來只有用一套方法論要打通關很難...

推動半導體科技 國科會主委提出四大面向發展策略

國科會主委吳誠文今日在創投公會年會致詞時指出，對國內的半導體科技發展，將從四大面向提出發展策略， 包括優勢延續、國際拓展...

半導體風雲／東京威力不能動？台積電機密外洩何不提告

台積電2奈米機密外洩，有3名涉案台積電員工及前員工遭羈押，3名涉案抗告也立刻遭駁回，顯示台積電提供證據和檢查署查扣資料，皆證據確鑿。這也意謂2奈米機密外洩，確實可能撼動國家安全。但外界感到納悶的是，明明資料均流向東京威力科創的陳姓員工，卻未見台積電對東京威力科創採取任何法律行動，台積電遲遲不提告的祕辛為何？

川普幫台積電開支票！才傳20%關稅想降有2條件 魏哲家真點頭？公司發聲

美國總統川普週二(8/5)接受美國電視媒體CNBC訪問，談及近期對等關稅以及各國談判狀況。

