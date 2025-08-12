AI驅動數位廣告大爆發 2040年規模近3兆美元

隨著AI的投入，數位廣告將成為未來企業的兵家必爭之地，保德信指出，數位化的普及，不僅帶給數位廣告更多成長空間，也讓全球數位廣告的成長速度將持續快於GDP成長，預期至2040年，數位廣告佔總廣告額的佔比，將從目前的65%大幅躍升至8、9成。

PGIM保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰表示，數位移動裝置造就全球消費者在媒體上花費的時間越來越多，而且數位形式不僅帶動新穎廣告產品數量的上升，也帶動廣告商的需求明顯增加，而近年的AI更成為數位廣告的發展突破以往的重要推手。

常李奕翰說明，數位轉型為廣告產品帶來更多創新內容與效果提升，AI的加入，更是大幅降低內容創作成本，進而激發新的需求、擴大潛在廣告市場總需求量，除了帶動日趨成長的廣告投放平台，數位廣告亦成為電子商務、零售、銀行和電信等非傳統廣告產業的重要收入來源。

從廣告規模成長可明顯見到趨勢發展，常李奕翰指出，根據統計，數位廣告收入將從2022年的5200億美元，上升至2040年的2.9兆美元，複合年增長率達8%至10%之多，且這項趨勢，有很大一部分源於廣告支出從傳統媒體流向數位媒體，統計顯示，2022年數位廣告佔廣告總額約65%，然而到了2040年，比例將快速躍增至80%至90%。