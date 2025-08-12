仁寶董座陳瑞聰曝：ICT享有關稅豁免、影響相對有限

快訊

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶董事長陳瑞聰。記者吳康瑋／攝影
美國總統川普近日宣布輸美晶片、半導體課徵100%關稅，若承諾在美設廠或正在設廠，則可豁免。對此，代工大廠仁寶（2324）董事長陳瑞聰12日出席2025年創投年會時坦言，目前聽到的美中關稅對於IC產業而言，造成的影響相對有限。主要是因為半導體及ICT產業享有關稅豁免，而這也使得仁寶在面對市場變化時，感受到的壓力不如傳產業來得明顯。

至於「匯率」發展，陳瑞聰表示，目前就自己的觀察來說，市場匯率應該差不多要開始穩定了，而這對於公司的運營是有利的。針對「產能調整」方面，陳瑞聰則指出，仁寶在過去這段時間之中，不斷的調整自身產能佈局，而目前我們已經將部分生產從中國轉移到其他地區，同時減少對美國市場的依賴，這樣的調整使得中國的關稅影響降至最低。因此我認為，這次發布的關稅政策，對我們來說是不會有任何影響的。

金仁寶集團總裁許勝雄於今日獲頒第二屆「創投之星」終身成就獎，表彰其以全球視野帶領企業持續突破，並長期支持創投與新創，成為產業共榮與創新永續的典範。而陳瑞聰也陪同出席見證這項榮譽，他坦言，許總裁獲得這屆終身成就獎，自己也感到與有榮焉，非常興奮。而今日現場包括緯創集團董事長林憲銘、台新新光金控董事長吳東亮、玉山銀行董事長黃男州、國泰金控總經理李長庚等重要企業家，也都現身見證。

關稅 董事長 台新新光金控

