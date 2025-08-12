先進製程AMC濾網需求升溫 濾能看下半年營收重返高峰

AMC微污染防治與半導體化學濾網的專業濾網製造商濾能（6823）受惠2奈米等先進製程需求升溫，濾能表示，樂觀看待下半年營運展望，隨著下半年起逐月營收可望朝2022年高峰看齊，以及第四季公司自主研發的大型AMC濾淨設備及ESG導向產品將陸續通過終端測試認證階段，並安排出貨裝機，有望成為公司營收及獲利新一波的成長引擎。

該公司日前公告2025年7月合併營收達6,501萬元，創近30個月來新高，相較6月與去年同期分別成長33%與175%。此一成長來自公司主要客戶—國內半導體大廠對AMC濾網產品恢復下單動能，在訂單回流顯著提升下，得推升公司7月合併營收表現。

濾能自主研發的AMC濾網產品目前在2至7奈米的先進製程應用相當廣泛，由於半導體先進製程對於AMC濾網的潔淨度與穩定性要求極高，一旦獲得認可，將可望成為長期夥伴；加上濾能是國內少數「AMC濾網+駐廠服務」的整合型供應商，預期逐步恢復的AMC濾網訂單動能，再搭配客戶建廠及先進製程量產的進度如期，下半年起月營收表現有機會像2022年高峰靠攏。

在半導體製程中，空氣中的微量分子污染（AMC）會嚴重影響晶片生產良率與製程設備壽命，尤其在3奈米製程下更顯關鍵。根據 QY Research 的統計，2023年全球AMC監測系統市場規模約為 11.1億元，預估至2030年將達17.3億元，其中在亞太地區，尤其是中國、台灣、日本與韓國，因半導體與電子產業快速擴張，AMC 防治設備需求增速高於全球平均，成為推動市場成長的主要動能。