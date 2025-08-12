談美中關稅衝擊 緯創董座林憲銘：僅小亂流不會有大震盪

快訊

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘於12日出席2025年創投年會時，被問到美中關稅對經濟情勢及競爭環境造成的影響，他坦言，台灣目前面臨的局勢，雖然有些不穩定，但整體變化不會過於劇烈。至於關稅造成的影響，林憲銘表示，其實政府團隊已經非常努力了，而這些衝擊造成的影響，只會是「小亂流而已，不會有大震盪」大家可以放心。

美國總統川普對多國徵收對等關稅，而台灣預估將被徵收大約20%的關稅，在談到關稅與市場的變動時，林憲銘表示，即使市場存在小幅度的波動，但自己預估這並不會影響整體經濟的運行。他也呼籲相關政府部門應加強合作，確保台廠們能夠面對不確定性帶來的挑戰。根據他的分析，未來的市場環境需依循一定的邏輯，藉由深入分析來找到最佳的應對策略。

林憲銘強調，台灣在競爭中不僅要針對周遭市場，還需更深入了解競爭對手，包括日本及其他國家的情況，以便制定更有效的對策。他們認為，雖然當前呈現出一些不確定性，但隨著內部結構的調整及戰略的優化，未來的經濟應該會逐漸好轉。

此外，在面對不同形式的競爭時，林憲銘建議，台廠應採取耐心的心態，透過對市場動態的持續觀察與分析，尋找出最有利於自己的競爭優勢。重要的是，不僅要針對當前的市場做出反應，也要有長遠的規劃，才能在變化的市場中穩步前行。林憲銘強調，儘管面臨一些挑戰與不確定性，但他仍對台灣的未來充滿信心，並認為只要保持耐心與堅持正確的策略，台廠企業絕對能找到克服困難的方法，並實現可持續發展。

