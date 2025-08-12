快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

聽新聞
0:00 / 0:00

創新 vs. 風險 考驗 AI 代理

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

蘋果要推「用講的就能操作App」的AI語音控制系統，業界認為，這正是蘋果將AI代理落實的第一步，雖然Siri成為iPhone的語音控制器，可能徹底改用iPhone的使用方式，但這項技術帶來的挑戰與風險不容忽視，蘋果因此相當謹慎應對。

AI代理服務已成各大科技巨頭AI爭霸戰新戰場，OpenAI今年推出名為專為知識密集工作者設計的AI代理「Deep Research」及包辦日常瑣事的「Operator」，亞馬遜將推出的Alexa也可能成為使用者的AI代理。如輝達執行長黃仁勳所言，AI代理已逐漸成為改變全球產業的關鍵技術。

不過，當AI開始代表人類行動，錯發敏感訊息或誤刷大額交易的風險就出現了。一旦Siri在金融或健康等不容出現閃失的領域失誤，後果將遠比報錯天氣嚴重。

因此，對銀行及其他敏感類別的應用，蘋果考慮大幅限制Siri操作權限，甚至可能將這些領域完全排除，顯示蘋果正在創新與風險控制之間，審慎拿捏平衡。

業界人士指出，儘管AI代理前景光明，但也面臨許多挑戰，除了失誤與不可預測性之外，AI可能延續訓練數據中的偏見，在招聘或司法等領域做出不公平決策，過度依賴AI也可能導致人類技能退化，或在系統失效時無力應對。

從安全與監管角度來看，業界人士認為，AI代理若被惡意利用，可能助長詐騙或假訊息的散播，且AI決策過程複雜，責任歸屬難以界定。

AI Siri 蘋果

延伸閱讀

曾聽取黃仁勳意見 美商長：川普允許在美建廠不被課關稅

川普會見黃仁勳 一個月兩次

「財星雜誌」全球百大商界人士 黃仁勳擠下馬斯克奪冠

AI科技風引領學習風潮 南一中上台大電機將寫新紀錄

相關新聞

川普幫台積電開支票！才傳20%關稅想降有2條件 魏哲家真點頭？公司發聲

美國總統川普週二(8/5)接受美國電視媒體CNBC訪問，談及近期對等關稅以及各國談判狀況。

AI雙雄晶片銷陸驚天大內幕…傳美抽成15% 用營收換出口許可

輝達與超微傳出與美國川普政府達成一項特殊安排，兩大AI晶片巨頭均同意把在大陸市場銷售AI晶片的15%營收上繳美國政府，以...

半導體風雲／東京威力不能動？台積電機密外洩何不提告

台積電2奈米機密外洩，有3名涉案台積電員工及前員工遭羈押，3名涉案抗告也立刻遭駁回，顯示台積電提供證據和檢查署查扣資料，皆證據確鑿。這也意謂2奈米機密外洩，確實可能撼動國家安全。但外界感到納悶的是，明明資料均流向東京威力科創的陳姓員工，卻未見台積電對東京威力科創採取任何法律行動，台積電遲遲不提告的祕辛為何？

創新 vs. 風險 考驗 AI 代理

蘋果要推「用講的就能操作App」的AI語音控制系統，業界認為，這正是蘋果將AI代理落實的第一步，雖然Siri成為iPho...

四大關鍵 德儀優化獲利模式

德儀（TI）這次大手筆調漲旗下逾6萬個品項報價，外界分析有四大原因，包括市場策略調整、原材料與製造成本上漲、產品結構優化...

日月光65億買穩懋廠房

半導體封測龍頭日月光投控昨（11）日公告，旗下日月光半導體擬向砷化鎵代工大廠穩懋購買位於高雄市路竹區廠房及附屬設施，交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。