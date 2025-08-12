AI雙雄晶片銷陸驚天大內幕…傳美抽成15% 用營收換出口許可

輝達與超微傳出與美國川普政府達成一項特殊安排，兩大AI晶片巨頭均同意把在大陸市場銷售AI晶片的15%營收上繳美國政府，以換得半導體出口許可。這是史上首例美國政府從企業營收中「抽成」。

業界認為，若輝達、超微與美國政府達成的這項協議順利定案，雖然兩家AI晶片巨頭獲利難免因而受影響，但有助其拓展大陸市場銷售動能，台積電（2330）通吃兩家晶片商代工訂單，後續出貨量看俏；與大陸雲端大廠往來密切的AI伺服器代工廠，包括鴻海（2317）集團旗下工業富聯（FII）、英業達及神達等，營運將同步受惠。

英國金融時報（FT）引述包括一位美國官員在內的消息人士報導，輝達同意把在大陸銷售H20晶片的15%營收分享給美國政府，超微也會將旗下MI308銷售營收的相同比率上繳，但川普政府尚未決定如何使用這筆資金。

FT上周五（8日）報導，美國商務部當天已開始核發H20晶片的出口許可，時間點正值輝達執行長黃仁勳與川普會面的兩天之後。美國官員還表示，政府同時也開始發出超微晶片出口許可。

這種「交換條件」的安排可謂前所未見。根據出口管制專家的說法，從來沒有企業為了取得出口許可而同意上繳部分營收。不過，這項交易符合川普政府的模式，也就是川普敦促企業採取像是在國內投資等措施，以避開關稅，目的是把就業和營收帶入美國。

對此，輝達沒有否認已同意這項安排，僅表示遵守美國政府制定的規則，以參與全球市場。

伯恩斯坦分析師估算，基於今年初實施出口管制措施前的輝達財測，輝達原先預估今年會在中國大陸銷售150萬顆H20晶片，營收約230億美元。

台積電通吃輝達、超微AI晶片訂單，隨著兩大晶片廠晶片出貨大陸解禁，台積電將成最大受惠者。台積電董事長暨總裁魏哲家在上（7）月法說會上，談到輝達H20解禁議題時也回應，客戶可以在如此大的市場銷售，對台積電也是個好消息。