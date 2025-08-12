快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

AI雙雄晶片銷陸驚天大內幕…傳美抽成15% 用營收換出口許可

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者林薏茹／綜合報導
晶片示意圖。（美聯社）
晶片示意圖。（美聯社）

輝達與超微傳出與美國川普政府達成一項特殊安排，兩大AI晶片巨頭均同意把在大陸市場銷售AI晶片的15%營收上繳美國政府，以換得半導體出口許可。這是史上首例美國政府從企業營收中「抽成」。

業界認為，若輝達、超微與美國政府達成的這項協議順利定案，雖然兩家AI晶片巨頭獲利難免因而受影響，但有助其拓展大陸市場銷售動能，台積電（2330）通吃兩家晶片商代工訂單，後續出貨量看俏；與大陸雲端大廠往來密切的AI伺服器代工廠，包括鴻海（2317）集團旗下工業富聯（FII）、英業達及神達等，營運將同步受惠。

英國金融時報（FT）引述包括一位美國官員在內的消息人士報導，輝達同意把在大陸銷售H20晶片的15%營收分享給美國政府，超微也會將旗下MI308銷售營收的相同比率上繳，但川普政府尚未決定如何使用這筆資金。

FT上周五（8日）報導，美國商務部當天已開始核發H20晶片的出口許可，時間點正值輝達執行長黃仁勳與川普會面的兩天之後。美國官員還表示，政府同時也開始發出超微晶片出口許可。

這種「交換條件」的安排可謂前所未見。根據出口管制專家的說法，從來沒有企業為了取得出口許可而同意上繳部分營收。不過，這項交易符合川普政府的模式，也就是川普敦促企業採取像是在國內投資等措施，以避開關稅，目的是把就業和營收帶入美國。

對此，輝達沒有否認已同意這項安排，僅表示遵守美國政府制定的規則，以參與全球市場。

伯恩斯坦分析師估算，基於今年初實施出口管制措施前的輝達財測，輝達原先預估今年會在中國大陸銷售150萬顆H20晶片，營收約230億美元。

台積電通吃輝達、超微AI晶片訂單，隨著兩大晶片廠晶片出貨大陸解禁，台積電將成最大受惠者。台積電董事長暨總裁魏哲家在上（7）月法說會上，談到輝達H20解禁議題時也回應，客戶可以在如此大的市場銷售，對台積電也是個好消息。

晶片 台積電 美國商務部

延伸閱讀

川普宣布接管華府警力 派國民兵進駐改善治安

川普痛批克魯曼「失心瘋的廢柴」克魯曼「這樣」反譏

川普超高關稅惹怒人口第一大國 引爆美貨抵制聲浪

川普、普亭將會晤 德國政府：不能越過烏克蘭談和平

相關新聞

AI雙雄晶片銷陸驚天大內幕…傳美抽成15% 用營收換出口許可

輝達與超微傳出與美國川普政府達成一項特殊安排，兩大AI晶片巨頭均同意把在大陸市場銷售AI晶片的15%營收上繳美國政府，以...

川普幫台積電開支票！才傳20%關稅想降有2條件 魏哲家真點頭？公司發聲

美國總統川普週二(8/5)接受美國電視媒體CNBC訪問，談及近期對等關稅以及各國談判狀況。

半導體風雲／東京威力不能動？台積電機密外洩何不提告

台積電2奈米機密外洩，有3名涉案台積電員工及前員工遭羈押，3名涉案抗告也立刻遭駁回，顯示台積電提供證據和檢查署查扣資料，皆證據確鑿。這也意謂2奈米機密外洩，確實可能撼動國家安全。但外界感到納悶的是，明明資料均流向東京威力科創的陳姓員工，卻未見台積電對東京威力科創採取任何法律行動，台積電遲遲不提告的祕辛為何？

創新 vs. 風險 考驗 AI 代理

蘋果要推「用講的就能操作App」的AI語音控制系統，業界認為，這正是蘋果將AI代理落實的第一步，雖然Siri成為iPho...

四大關鍵 德儀優化獲利模式

德儀（TI）這次大手筆調漲旗下逾6萬個品項報價，外界分析有四大原因，包括市場策略調整、原材料與製造成本上漲、產品結構優化...

日月光65億買穩懋廠房

半導體封測龍頭日月光投控昨（11）日公告，旗下日月光半導體擬向砷化鎵代工大廠穩懋購買位於高雄市路竹區廠房及附屬設施，交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。