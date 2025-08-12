四大關鍵 德儀優化獲利模式
德儀（TI）這次大手筆調漲旗下逾6萬個品項報價，外界分析有四大原因，包括市場策略調整、原材料與製造成本上漲、產品結構優化、市況逐漸復甦等，長期應有利於該公司優化獲利模式。
IC設計業的常態是晶片總會隨著時間跌價，業者必須不斷推出新產品，來維持平均銷售單價，換言之，晶片漲價的狀況是「少數例外」，例如新冠肺炎流行期間，因為擔憂斷鏈，供應鏈廠商競相搶貨，當時曾造就IC供應鏈漲價的榮景。不過隨著疫情逐漸消退，重複下單導致庫存堆高的情況就花了一段時間去化。
在經過前一波價格修正之後，這次傳來德儀漲價消息，根據陸媒分析，原因包括原材料與製造成本上漲，自然必須調整價格，才能維持一定的獲利率。
