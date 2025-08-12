德儀大漲價 調升逾6萬個品項價格…矽力躍大贏家 茂達、致新等也沾光

全球類比IC龍頭暨車用晶片大廠德儀（TI）近期對客戶發出漲價通知，涵蓋旗下超過6萬個品項，堪稱德儀近年最大規模漲價，當中超過四成品項漲幅逾三成，震撼業界。

德儀以產業龍頭之姿領頭漲價，法人看好有助市場秩序向好，前台股股王、有「中國德儀」之稱的矽力-KY（6415）因與德儀產品重疊度相對高，也可望沾上龍頭廠漲價的外溢效益，成為最大贏家；茂達、致新、力智等台廠也將享有市場氛圍轉佳與價格壓力舒緩帶來的好處。

德儀產品廣泛用於工控、汽車、消費性電子等領域，幾乎所有電子相關產品都能看到德儀的晶片。德儀已在6月小試身手，調漲旗下3,000多個晶片品項價格。

陸媒指出，這次德儀漲價的規模，比6月的3,000多個品項多20倍、達6萬個以上品項，範圍包括工控、車用電子、消費性電子、通信設備等，且呈現明顯的結構性特徵，也就是抬高舊款產品價格，如此可以引導客戶升級採用新一代產品。

德儀曾在2023年發動價格戰以鞏固市占，當時殺得業界措手不及，如今德儀大幅調升產品價格，一改殺價搶單策略，法人看好有助整體產業秩序朝正向發展。

業界人士提到，德儀具備市場龍頭地位，產品範圍很廣，具備漲價與降價的力量，而且行銷策略也很厲害。之前德儀殺價，應是搶中國大陸市占率的想法，而現在漲價，看來則是維護毛利率的策略。

先前德儀採積極的削價搶市策略，撼動市場甚大，當時電源管理IC產業一片譁然，外資也曾為此大幅調降矽力目標價，認為德儀砍價對矽力產品均價與市占率殺傷力甚大。如今德儀一改降價策略全面漲價，法人看好矽力也將成為優先受惠的廠商。

矽力今年前七月合併營收為101.55億元，年增0.6%，長期的年度業績目標看增二至三成。該公司董事長陳偉先前表示，關稅因素帶來短暫、較大的季節性干擾，但對全年業績目標不會有特別大影響，其今年成長動能聚焦汽車與消費性電子兩大領域。

陳偉估計，今年矽力的業績約超過六成來自中國大陸市場貢獻，他認為，總經環境不確定性使得很多客戶傾向使用本土供應商產品，客戶端設計導入加速。

根據業界消息，德儀此次大手筆調升旗下逾6萬個品項價格，平均漲幅介於10%至30%，其中超過四成品項漲幅逾三成，主要漲價品項聚焦工控、車電、數位隔離器等產品，消費性電子與通訊用晶片、電源管理晶片也在其中。