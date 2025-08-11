穩懋出售路竹廠給日月光 處分利益約19.4億元

砷化鎵大廠穩懋（3105）11日晚間公告擬處分高雄路竹廠與附屬設施給半導體大廠日月光投控（3711），預估交易金額約65億元，處分利益約19.39億元，約當可貢獻穩懋稅前每股純益4.57元，預計最快今年底前可認列。

據悉，穩懋曾在2022年時大舉擴張資本支出，並選擇在高雄路竹興建新廠，因應未來市場需求；無奈近年來市場需求不如預期，穩懋為活化資產，選擇處分路竹廠，藉此充實營運資金，因應未來詭譎多變的大環境。

此外，穩懋也同步公告擬向南科科管局申請高雄市路竹區路科五路廠房所在之用地原租約終止及退租，惟實際退租生效日依科管局核定為準。

穩懋今年第2季營收37.8億元，季增6%、年減24%，毛利率18.5%，季增1.8個百分點、年減8.7個百分點；累計上半年營收73.56億元，年減22%，稅後虧損4.05億元，每股虧損0.96元，較去年上半年每股純益2.1元，由盈轉虧。

展望未來，穩懋總經理陳舜平日前法說會曾預估，隨著美系手機客戶即將發表新品，公司預期第3季產能利用率將持續上升，營收則季增Mid-teens（24至26%），毛利率則預期會達到Low-twneties（21至23%）的水準。