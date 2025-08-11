日月光擬砸65億元購穩懋廠房設施 擴先進封裝產能
半導體封測廠日月光投控積極擴充先進封裝產能，今天傍晚公告旗下日月光半導體擬向穩懋購買位於高雄市路竹區廠房及附屬設施，交易金額新台幣65億元。
日月光投控說明，相關廠房設施位於南部科學園區高雄園區，主要目的為擴充半導體先進封裝產能。
穩懋指出，此次交易目的為活化資產和充實營運資金，規劃提前終止租賃合約、承租至8月底，預計處分利益約19.39億元，實際處分利益待交易完成並扣除相關費用後入帳。
日月光投控積極在高雄布局先進封裝，其中已投資2億美元，布局第一條600x600大尺寸扇出型面板封裝（FOPLP）產線。
2024年10月，日月光半導體K28新廠動土，預計2026年完工，主要擴充CoWoS先進封測產能；2024年8月，日月光半導體向宏璟建設購入位於高雄楠梓K18廠房，布局晶圓凸塊封裝和覆晶封裝製程生產線。
2023年12月下旬，日月光也公告，承租台灣福雷電子位於高雄楠梓廠房，擴充封裝產能。產業人士分析為擴充人工智慧（AI）晶片先進封裝產能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言