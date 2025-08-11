快訊

難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

沈玉琳罹血癌「還原就醫始末」曝轉院時間點 進行高強度化療

日月光擬砸65億元購穩懋廠房設施 擴先進封裝產能

中央社／ 台北11日電

半導體封測廠日月光投控積極擴充先進封裝產能，今天傍晚公告旗下日月光半導體擬向穩懋購買位於高雄市路竹區廠房及附屬設施，交易金額新台幣65億元。

日月光投控說明，相關廠房設施位於南部科學園區高雄園區，主要目的為擴充半導體先進封裝產能。

穩懋指出，此次交易目的為活化資產和充實營運資金，規劃提前終止租賃合約、承租至8月底，預計處分利益約19.39億元，實際處分利益待交易完成並扣除相關費用後入帳。

日月光投控積極在高雄布局先進封裝，其中已投資2億美元，布局第一條600x600大尺寸扇出型面板封裝（FOPLP）產線。

2024年10月，日月光半導體K28新廠動土，預計2026年完工，主要擴充CoWoS先進封測產能；2024年8月，日月光半導體向宏璟建設購入位於高雄楠梓K18廠房，布局晶圓凸塊封裝和覆晶封裝製程生產線。

2023年12月下旬，日月光也公告，承租台灣福雷電子位於高雄楠梓廠房，擴充封裝產能。產業人士分析為擴充人工智慧（AI）晶片先進封裝產能。

日月光 半導體

延伸閱讀

高雄三民高中攜手日月光 暑期挑戰營探索半導體

半導體後段測試商機火爆 CoWoS及WMCM先進封裝產能積極擴張

台達電、日月光 認購火

朋億Q2 EPS 1.99元 上半年每股純益4.97元、年減2.1%

相關新聞

日本熊本大雨特別警報 台積電：JASM目前無影響

日本氣象廳對於熊本縣多個市町發布大雨特別警報。台積電表示，位於熊本的JASM營運目前不受影響，將持續監控雨勢並採取相應防...

獨／台達電協作機器人「聲控」嘛ㄟ通！將自研運動控制平台moverse

工廠中，一位操作員對身邊的機器人說：「請夾取藍色方塊給我」，這具協作機器手臂隨即啟動，透過機器視覺，在物品散落隨機擺放的...

仁寶「AI 智慧製造」成真！高管證實：已從願景走到現實

代工大廠仁寶（2324）近年積極調整產品布局，同時進軍AI伺服器和高效能運算等設備市場，而團隊也於11日發布一篇重要談話...

輸美晶片關稅揭牌 台積電美國新投資將成董事會討論焦點

台積電今明兩天在3奈米生產重鎮南科18廠舉行董事會，除聚焦在股東引頸企盼的每季配息案外，也將通過第3季例行性資本支出。雖然外界關切...

DIGITIMES調查 ：232調查NB恐課高關稅 第3季將季減3.2%

DIGITIMES今（11）日發布NB產銷調查指出，由於美國針對半導體232調查結果可能於第3季公布，屆時NB等消費性電...

AI 導入不再遙遠！資誠助企業打造專屬「第二大腦」

生成式AI正在改變企業營運模式，企業導入AI不再只是概念，而是可以立即啟動的行動計畫。近期《數據轉型新動能：AI導入不再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。