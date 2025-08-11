獨／台達電協作機器人「聲控」嘛ㄟ通！將自研運動控制平台moverse

工廠中，一位操作員對身邊的機器人說：「請夾取藍色方塊給我」，這具協作機器手臂隨即啟動，透過機器視覺，在物品散落隨機擺放的工具箱中，挑出正確零件完成任務。這是台達電（2308）第一具聽懂中文口語指令的協作機器人D-Bot，該公司預計將於20日「台北國際自動化工業大展」發表。

台廠加速布局機器人產業，人形機器人則被視為是機器人型態的終極目標，可以多功展示類人類功能。TrendForce資深研究經理曾伯楷表示，今年全球人形機器人市場數量不超過1萬台，數量不多，原因是成本過高，技術未成熟，且市場缺乏足夠應用場景，他舉特斯拉Optimus量產延後，原因除技術問題，相較於AMR或機器手臂的低成本高效率，還沒找到可以大量部署發揮的空間。

台達電已於8月成立人形機器人實驗室，宣示進軍人形機器人產業，運動方案事業群總經理黃群皓出席TrendForce「AI＆機器人黃金交會」論壇表示，台達電將專注於工業型與協作型機器人的特點融合，結合高速及精準、容易使用操作特性，為此他們開發了模組化機器人RS-M，讓關節、力矩模組化，可以根據客戶要的載重功能換零件。

黃群皓表示，人形機器人是機器人發展的重要里程碑，未來可能在5到10年內進入家庭，以滿足人類社會勞力短缺及高齡化社會需要。但初期會先針對搬運、巡檢、遠端控制3大應用情境為主要市場，中期將建立認知自主能力，走入家庭，終極發展將是替人類探索宇宙新世界。

他強調這將是漸進的發展過程，將逐步提升機器人的靈活度跟環境適應性，對於台達電而言，會先以擅長的製造業開始，針對不同行業場域需要開發如「金屬加工」、「機床」、「橡塑膠」及「汽車配件」所需單站或整條生產線、甚至整廠自動化發展需求。

黃群皓表示，人形機器人將從「智慧化」走向「自主化」，能夠自行判斷並優化執行策略，不需人去精確規劃路徑與速度，就像台達電開發Cognibot套件，放在協作機器人D-Bot末端，結合AI跟感測技術，就能以語言操作機器人工作，機器人利用視覺檢視環境更即時完成任務。

人形機器人核心零件方面，有分大腦跟小腦區塊，大腦是負責感知，跟人一樣可以溝通，小腦則是負責運動控制、輔助平衡、快速響應與反射神經功能。台達電目前在人形機器人開發的階段，2025到2026年將放在「動力面」，也就是小腦端。

他解釋，台達尤其會朝輕量化高撓性關節（joint）的開發、小型末端感知模組、以及小腦運動控制，甚至為此打造了運動設計平台「moverse」。

台達電也開發出SCARA高速機器人，黃群皓透露，台達掌握馬達和減速機等關鍵零組件，使他們能調整並提升整體的速度、效率及剛性，生產據點位於台南，包含馬達和驅動器，至於減速機雖目前使用合作伙伴產品，但台達本身也具備諧波減速機研發能力。

曾柏楷表示，未來的機器人趨勢是「軟體定義」，即透過軟體和AI賦能機器人使其能執行更多任務，當應用場景出現時，整體量能才會起飛，而現在大型語言模型（LLM）和晶片是人形機器人內部軟硬體中最重要的兩個部分，目前呈現軟體先行、硬體還在積極跟上的態勢，此時他認為晶片端，台灣最具潛力的為車用晶片廠商，因晶片要求相似，將是最有潛力跨足機器人晶片領域對象。