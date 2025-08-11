快訊

難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

沈玉琳罹血癌「還原就醫始末」曝轉院時間點 進行高強度化療

聯電榮獲2025年亞洲最佳企業雇主獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電榮獲2025年亞洲最佳企業雇主獎，由聯電副總經理暨人資長陳進雙代表領獎。圖／聯電提供
聯電榮獲2025年亞洲最佳企業雇主獎，由聯電副總經理暨人資長陳進雙代表領獎。圖／聯電提供

聯電（2303）視人才為最重要的資產，以員工福祉、社會趨勢及永續發展三大面向的卓越表現，榮獲亞洲知名人力資源雜誌「HR Asia」頒發的「2025亞洲最佳企業雇主獎」，由聯電副總經理暨人資長陳進雙代表領獎。

在員工福祉方面，聯電傾聽員工心聲，推動多元共融，尊重個別差異，並重視工作與生活平衡及個人發展，從員工到家庭全面守護；在社會趨勢方面，秉持「與社會共榮」的永續願景，串聯內外部資源，發揮社會影響力，提供安心的就業環境並積極回饋社會；在永續發展方面，聯電積極推動數位創新與智慧製造，因應產業趨勢，從策略制定到持續改善，落實在日常營運之中，持續強化企業的永續競爭力。

「HR Asia」「亞洲最佳企業雇主獎」被譽為亞洲人力資源領域最具權威的指標，評選涵蓋15個市場、數百家企業，透過員工投入度問卷調查和企業報告，從組織文化、員工體驗、團隊合作等三大構面，評估企業在人力資源管理上的表現。

聯電 總經理

延伸閱讀

AIA友邦人壽第七度獲HR Asia頒發「亞洲最佳企業雇主獎」

AIA 友邦人壽第七度榮獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」

元大金六度獲《HR Asia》亞洲最佳雇主獎 深化永續金融人才策略

亞洲最佳企業雇主獎／台新新光金雙獎到手

相關新聞

日本熊本大雨特別警報 台積電：JASM目前無影響

日本氣象廳對於熊本縣多個市町發布大雨特別警報。台積電表示，位於熊本的JASM營運目前不受影響，將持續監控雨勢並採取相應防...

獨／台達電協作機器人「聲控」嘛ㄟ通！將自研運動控制平台moverse

工廠中，一位操作員對身邊的機器人說：「請夾取藍色方塊給我」，這具協作機器手臂隨即啟動，透過機器視覺，在物品散落隨機擺放的...

仁寶「AI 智慧製造」成真！高管證實：已從願景走到現實

代工大廠仁寶（2324）近年積極調整產品布局，同時進軍AI伺服器和高效能運算等設備市場，而團隊也於11日發布一篇重要談話...

輸美晶片關稅揭牌 台積電美國新投資將成董事會討論焦點

台積電今明兩天在3奈米生產重鎮南科18廠舉行董事會，除聚焦在股東引頸企盼的每季配息案外，也將通過第3季例行性資本支出。雖然外界關切...

DIGITIMES調查 ：232調查NB恐課高關稅 第3季將季減3.2%

DIGITIMES今（11）日發布NB產銷調查指出，由於美國針對半導體232調查結果可能於第3季公布，屆時NB等消費性電...

AI 導入不再遙遠！資誠助企業打造專屬「第二大腦」

生成式AI正在改變企業營運模式，企業導入AI不再只是概念，而是可以立即啟動的行動計畫。近期《數據轉型新動能：AI導入不再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。