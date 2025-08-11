聯電榮獲2025年亞洲最佳企業雇主獎

聯電（2303）視人才為最重要的資產，以員工福祉、社會趨勢及永續發展三大面向的卓越表現，榮獲亞洲知名人力資源雜誌「HR Asia」頒發的「2025亞洲最佳企業雇主獎」，由聯電副總經理暨人資長陳進雙代表領獎。

在員工福祉方面，聯電傾聽員工心聲，推動多元共融，尊重個別差異，並重視工作與生活平衡及個人發展，從員工到家庭全面守護；在社會趨勢方面，秉持「與社會共榮」的永續願景，串聯內外部資源，發揮社會影響力，提供安心的就業環境並積極回饋社會；在永續發展方面，聯電積極推動數位創新與智慧製造，因應產業趨勢，從策略制定到持續改善，落實在日常營運之中，持續強化企業的永續競爭力。

「HR Asia」「亞洲最佳企業雇主獎」被譽為亞洲人力資源領域最具權威的指標，評選涵蓋15個市場、數百家企業，透過員工投入度問卷調查和企業報告，從組織文化、員工體驗、團隊合作等三大構面，評估企業在人力資源管理上的表現。