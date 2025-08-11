聽新聞
日本熊本大雨特別警報 台積電：JASM目前無影響
日本氣象廳對於熊本縣多個市町發布大雨特別警報。台積電表示，位於熊本的JASM營運目前不受影響，將持續監控雨勢並採取相應防災措施。
朝日新聞報導，日本氣象廳今天凌晨起陸續對熊本縣的玉名市、長洲町、八代市、宇城市、上天草市、冰川町發布大雨特別警報，加上最新的天草市，合計有7個市町成為警報對象。外電更引述地方政府網站報導，敦促居民尋找安全避難處。
台積電指出，位於熊本的JASM目前營運未受影響，將持續監控雨勢並採取相應防災措施，以確保人員與環境安全，降低可能的災害風險。
台積電熊本第1座晶圓廠於2024年底量產，第2座特殊製程晶圓廠的營造工程預計今年稍晚展開，取決於當地基礎設施的就緒情況。晶圓廠的量產計畫將依客戶的需求及市場狀況而定。
