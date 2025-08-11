快訊

日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

為躲媒體走公務通道！謝宜容上演法院消失術 「指點高人」身分曝光

新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

日本熊本大雨特別警報 台積電：JASM目前無影響

中央社／ 新竹11日電
台積電熊本晶圓廠營運合資公司JASM。（美聯社）
台積電熊本晶圓廠營運合資公司JASM。（美聯社）

日本氣象廳對於熊本縣多個市町發布大雨特別警報。台積電表示，位於熊本的JASM營運目前不受影響，將持續監控雨勢並採取相應防災措施。

朝日新聞報導，日本氣象廳今天凌晨起陸續對熊本縣的玉名市、長洲町、八代市、宇城市、上天草市、冰川町發布大雨特別警報，加上最新的天草市，合計有7個市町成為警報對象。外電更引述地方政府網站報導，敦促居民尋找安全避難處。

台積電指出，位於熊本的JASM目前營運未受影響，將持續監控雨勢並採取相應防災措施，以確保人員與環境安全，降低可能的災害風險。

台積電熊本第1座晶圓廠於2024年底量產，第2座特殊製程晶圓廠的營造工程預計今年稍晚展開，取決於當地基礎設施的就緒情況。晶圓廠的量產計畫將依客戶的需求及市場狀況而定。

日本 晶圓廠 台積電

延伸閱讀

蹲路邊淋大雨...警一句「還好嗎」關心 台中女崩潰大哭曝原因

熊本暴雨成災！台積電日本廠所在地菊陽町建議居民撤離

輸美晶片關稅揭牌 台積電美國新投資將成董事會討論焦點

0050台積電佔6成...太集中算偏主動投資？專家：按市值持有就是被動

相關新聞

日本熊本大雨特別警報 台積電：JASM目前無影響

日本氣象廳對於熊本縣多個市町發布大雨特別警報。台積電表示，位於熊本的JASM營運目前不受影響，將持續監控雨勢並採取相應防...

仁寶「AI 智慧製造」成真！高管證實：已從願景走到現實

代工大廠仁寶（2324）近年積極調整產品布局，同時進軍AI伺服器和高效能運算等設備市場，而團隊也於11日發布一篇重要談話...

輸美晶片關稅揭牌 台積電美國新投資將成董事會討論焦點

台積電今明兩天在3奈米生產重鎮南科18廠舉行董事會，除聚焦在股東引頸企盼的每季配息案外，也將通過第3季例行性資本支出。雖然外界關切...

DIGITIMES調查 ：232調查NB恐課高關稅 第3季將季減3.2%

DIGITIMES今（11）日發布NB產銷調查指出，由於美國針對半導體232調查結果可能於第3季公布，屆時NB等消費性電...

AI 導入不再遙遠！資誠助企業打造專屬「第二大腦」

生成式AI正在改變企業營運模式，企業導入AI不再只是概念，而是可以立即啟動的行動計畫。近期《數據轉型新動能：AI導入不再...

機器人「瘦身」…馬斯克導入PEEK材料 盟立、上緯等迎利多

特斯拉執行長馬斯克領頭，全球機器人業掀起「瘦身潮」。特斯拉在旗下人形機器人Optimus導入全新輕量化材料聚醚醚酮（PE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。