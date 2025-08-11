三星Galaxy A16 5G在台上市 售價萬元有找

三星Galaxy A系列以親民價格結合優異規格，滿足多元選擇，深受全球消費者喜愛。根據市調機構數據顯示，Galaxy A16於全球第1季榮登Android機種銷售冠軍；在台灣，亦蟬聯7個月US$300以下機型銷售量第一、上市以來連續入榜全台手機熱銷前十名。

看好消費者對中階機型需求，三星宣布全新Galaxy A17 5G正式在台上市，延續萬元有找高CP值，帶來更輕薄的機身設計、升級OIS光學防手震主鏡頭、5,000mAh超大電量及支援AI應用，讓用戶能暢玩社群、盡情展現自我。

Galaxy A17 5G共推出逆襲黑、快閃灰、追浪藍3色選擇，以及6GB+128GB、8GB+128GB雙版本，建議售價分別為NT$7,490、NT$8,490。預計2025年8月下旬，於三星智慧館、三星商城及各大通路陸續開賣。凡於9月30日前購買Galaxy A17 5G，註冊並登入三星應用商店，即可獲得限量Galaxy Store NT$300優惠券乙張。

Fun膽拍不NG！5,000萬畫素主鏡頭升級OIS光學防手震 輕鬆捕捉每個瞬間

走在街頭看到難得的絕美光影、好友正笑得自然燦爛，這些稍縱即逝的美好，Galaxy A17 5G讓每個瞬間都不NG。其搭載5,000萬畫素主鏡頭，升級支援OIS光學防手震，有效減少晃動與失焦，亦提升低光源拍照表現；邊走邊拍Vlog短影音、在昏暗餐酒館拍攝美味餐點，一拍即成。500萬畫素超廣角鏡頭能捕捉更寬闊風景，微距鏡頭則拍出細膩細節，從大場面到小世界都能拍得精彩。自拍方面，配置1,300萬畫素前置鏡頭，內建多種濾鏡和美肌模式，一鍵拍出最佳上鏡效果，分享最自信的面貌。對於熱愛記錄生活的社群創作者而言，Galaxy A17 5G支援最高2TB的Micro SD卡擴充，完整收藏珍貴回憶。

Fun心有AI！高效處理大小事 智慧生活不設限

Galaxy A17 5G支援搜尋圈與Gemini等AI應用，讓日常更智慧、便利。在網路上看到喜歡的穿搭，只要透過「搜尋圈」，一圈即能搜尋同款單品；遇到不懂的單字或難解的數學題，也能輕鬆圈選獲得解答，學習效率大加分。想規劃久違的放鬆小旅行，只要開啟Gemini，說一聲「幫我建議周末兩天一夜的宜蘭行程」，AI將給出深度建議，連美食與路線都細心規劃；還能透過AI即時視覺對話功能討論合適穿搭，打造最上鏡的出遊打卡Look。