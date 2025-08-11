日月光投控7月營收受惠先進封測 仍有匯率升值影響

快訊

中央社／ 台北11日電

半導體封測廠日月光投控今天下午公布7月自結合併營收新台幣515.42億元，月增4.1%，年減0.1%，若以美元計價，投控7月自結合併營收17.69億美元，月增6.5%、年增11.2%。

其中7月投控在封裝測試及材料（ATM）營收317.83億元，月增3.6%、年增15.8%。日月光投控7月仍受惠人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片先進封測需求，不過整體營收仍受新台幣匯率升值變數影響。

累計前7月日月光投控自結合併營收3504.45億元，較2024年同期成長7.95%。

展望第3季營運，日月光投控在7月底法人說明會預期，若以新台幣兌美元匯率29.2元粗估，以美元計價，第3季投控合併營收預估季增12%至14%，若以新台幣計價，第3季合併營收估季增6%至8%。

從封裝測試及材料項目來看，日月光投控預估，若以美元計價，第3季ATM營收季增9%至11%，若以新台幣計價，第3季ATM營收估季增3%至5%。

投控預估，今年在測試業績成長幅度，較封裝業績成長幅度增加2倍，預期今年底，測試業績占投控封裝測試材料業績比重，將提升至接近20%，主要是先進測試客戶需求帶動。

營收 新台幣

相關新聞

日本熊本大雨特別警報 台積電：JASM目前無影響

日本氣象廳對於熊本縣多個市町發布大雨特別警報。台積電表示，位於熊本的JASM營運目前不受影響，將持續監控雨勢並採取相應防...

仁寶「AI 智慧製造」成真！高管證實：已從願景走到現實

代工大廠仁寶（2324）近年積極調整產品布局，同時進軍AI伺服器和高效能運算等設備市場，而團隊也於11日發布一篇重要談話...

輸美晶片關稅揭牌 台積電美國新投資將成董事會討論焦點

台積電今明兩天在3奈米生產重鎮南科18廠舉行董事會，除聚焦在股東引頸企盼的每季配息案外，也將通過第3季例行性資本支出。雖然外界關切...

DIGITIMES調查 ：232調查NB恐課高關稅 第3季將季減3.2%

DIGITIMES今（11）日發布NB產銷調查指出，由於美國針對半導體232調查結果可能於第3季公布，屆時NB等消費性電...

AI 導入不再遙遠！資誠助企業打造專屬「第二大腦」

生成式AI正在改變企業營運模式，企業導入AI不再只是概念，而是可以立即啟動的行動計畫。近期《數據轉型新動能：AI導入不再...

機器人「瘦身」…馬斯克導入PEEK材料 盟立、上緯等迎利多

特斯拉執行長馬斯克領頭，全球機器人業掀起「瘦身潮」。特斯拉在旗下人形機器人Optimus導入全新輕量化材料聚醚醚酮（PE...

