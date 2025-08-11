快訊

日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

為躲媒體走公務通道！謝宜容上演法院消失術 「指點高人」身分曝光

新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中

邁達特成為全台首家Databricks合作夥伴 強化AI數據與多雲布局

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

邁達特（6112）11日宣布，正式成為台灣首獲 Databricks 認證的 Select Tier 合作夥伴。Databricks是全球數據與 AI 領導廠商，此合作將大幅強化邁達特在 AI 數據基礎設施與多雲解決方案領域的競爭力，並為客戶提供全面的AI數據平台技術支援。

邁達特總經理施建成表示，邁達特長期專注於企業級數據與雲端轉型服務，結合近30年的系統整合經驗，以及在 AWS、Azure、Google Cloud 三大雲平台上的代理實績，具備建構多雲與 AI 原生資料平台的完整能力。未來將以 Databricks 為重點核心之一，加速擴展在金融、製造、零售等重點垂直領域的資料解決方案布局。

展望未來，邁達特表示，將持續深化與 Databricks 的合作關係，培育更多認證工程師，並拓展經銷合作夥伴數量，預期將帶動企業客戶數據平台升級需求，並加速擴展智慧金融、智慧製造、智慧零售等關鍵市場滲透率。

Databricks 以 Apache Spark為基礎，打造高效、易於管理的資料分析平台，可無縫整合資料處理各環節，協助企業簡化流程、快速取得商業洞察。無論是資料工程、機器學習，或是行銷分析，都可藉由 Databricks 有效提升效率與決策品質，常見應用場景包括資料倉儲現代化、即時分析、預測性維護，以及建立客戶 360 度視圖，加速企業數據驅動轉型。

邁達特取得 Select Tier 認證，代表邁達特取得 Databricks 產品導入資格，目前完成15張以上Professional Level Certified認證，可提供諮詢、導入、優化、維運等完整服務，建構可同時支援 BI 分析與 AI 應用的統一平台，同時，將提供完整的機器學習生命周期管理服務。

邁達特擁有三大公有雲代理資格，結合 Databricks 可在多雲環境無縫運作的特性，為企業提供最大的部署彈性與一致性體驗。此外，透過與既有的資安、備份、監控等解決方案整合，邁達特可為企業打造完整的企業級數據生態系統，讓企業在享受創新技術的同時，也能確保數據的安全性與合規性。

AI 平台 機器學習

延伸閱讀

AI 導入不再遙遠！資誠助企業打造專屬「第二大腦」

聯發科非手機業務強勁成長

邁達特財報／第2季淨利季減55% 上半年EPS 0.43元

威聯通 拚業績逐季揚

相關新聞

日本熊本大雨特別警報 台積電：JASM目前無影響

日本氣象廳對於熊本縣多個市町發布大雨特別警報。台積電表示，位於熊本的JASM營運目前不受影響，將持續監控雨勢並採取相應防...

仁寶「AI 智慧製造」成真！高管證實：已從願景走到現實

代工大廠仁寶（2324）近年積極調整產品布局，同時進軍AI伺服器和高效能運算等設備市場，而團隊也於11日發布一篇重要談話...

輸美晶片關稅揭牌 台積電美國新投資將成董事會討論焦點

台積電今明兩天在3奈米生產重鎮南科18廠舉行董事會，除聚焦在股東引頸企盼的每季配息案外，也將通過第3季例行性資本支出。雖然外界關切...

DIGITIMES調查 ：232調查NB恐課高關稅 第3季將季減3.2%

DIGITIMES今（11）日發布NB產銷調查指出，由於美國針對半導體232調查結果可能於第3季公布，屆時NB等消費性電...

AI 導入不再遙遠！資誠助企業打造專屬「第二大腦」

生成式AI正在改變企業營運模式，企業導入AI不再只是概念，而是可以立即啟動的行動計畫。近期《數據轉型新動能：AI導入不再...

機器人「瘦身」…馬斯克導入PEEK材料 盟立、上緯等迎利多

特斯拉執行長馬斯克領頭，全球機器人業掀起「瘦身潮」。特斯拉在旗下人形機器人Optimus導入全新輕量化材料聚醚醚酮（PE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。