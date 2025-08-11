邁達特成為全台首家Databricks合作夥伴 強化AI數據與多雲布局

邁達特（6112）11日宣布，正式成為台灣首獲 Databricks 認證的 Select Tier 合作夥伴。Databricks是全球數據與 AI 領導廠商，此合作將大幅強化邁達特在 AI 數據基礎設施與多雲解決方案領域的競爭力，並為客戶提供全面的AI數據平台技術支援。

邁達特總經理施建成表示，邁達特長期專注於企業級數據與雲端轉型服務，結合近30年的系統整合經驗，以及在 AWS、Azure、Google Cloud 三大雲平台上的代理實績，具備建構多雲與 AI 原生資料平台的完整能力。未來將以 Databricks 為重點核心之一，加速擴展在金融、製造、零售等重點垂直領域的資料解決方案布局。

展望未來，邁達特表示，將持續深化與 Databricks 的合作關係，培育更多認證工程師，並拓展經銷合作夥伴數量，預期將帶動企業客戶數據平台升級需求，並加速擴展智慧金融、智慧製造、智慧零售等關鍵市場滲透率。

Databricks 以 Apache Spark為基礎，打造高效、易於管理的資料分析平台，可無縫整合資料處理各環節，協助企業簡化流程、快速取得商業洞察。無論是資料工程、機器學習，或是行銷分析，都可藉由 Databricks 有效提升效率與決策品質，常見應用場景包括資料倉儲現代化、即時分析、預測性維護，以及建立客戶 360 度視圖，加速企業數據驅動轉型。

邁達特取得 Select Tier 認證，代表邁達特取得 Databricks 產品導入資格，目前完成15張以上Professional Level Certified認證，可提供諮詢、導入、優化、維運等完整服務，建構可同時支援 BI 分析與 AI 應用的統一平台，同時，將提供完整的機器學習生命周期管理服務。

邁達特擁有三大公有雲代理資格，結合 Databricks 可在多雲環境無縫運作的特性，為企業提供最大的部署彈性與一致性體驗。此外，透過與既有的資安、備份、監控等解決方案整合，邁達特可為企業打造完整的企業級數據生態系統，讓企業在享受創新技術的同時，也能確保數據的安全性與合規性。