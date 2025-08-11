第2季電腦及資訊服務業營業額 1555億創同期新高

快訊

中央社／ 台北11日電

數發部數產署今天表示，今年第2季電腦及資訊服務業營業額新台幣1555.8億元，為歷年同期新高，年增6.87%，主要受惠於企業持續深化數位轉型，並加大對AI應用及雲端服務的投入。

數發部數產署今天公布今年第2季電腦及資訊服務業營業額統計，其中，電腦程式設計業1140.6億元，年增8.59%；資訊服務業415.2億元，年增2.41%。

數產署表示，電腦及資訊服務業第2季營業額表現穩健，受惠於AI人工智慧應用熱潮，企業雲端需求強勁，也引發企業對數據處理與分析、資安強化等技術服務等需求，進而帶動系統整合、顧問服務、維運代管及IT系統升級等多元收入。

數產署觀察，隨著企業已逐步在內部廣泛實踐AI應用，如將生成式AI導入至系統開發、客服、行銷、內部知識庫等領域，也帶動雲端使用規模擴大。為因應複雜的混合雲與多雲環境，企業加深對於提供專業雲端託管服務商的依賴。

在短期因素方面，數產署表示，部分業者受惠於電商促銷檔期或遊戲新版本上線，所產生的應用系統或平台服務收入，以及部分企業客戶上半年預算執行專案結案驗收之階段性收入等，也為第2季營收帶來加乘效果。

