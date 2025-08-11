DDR4、LPDDR4 供給收斂！下半年恐出現結構性缺貨

根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，2025年下半年DDR4市場處於持續供不應求與價格強勢上漲態勢，由於server的剛性訂單擠壓PC和consumer市場供應，PC OEM不得不加速導入DDR5方案，consumer廠商則面臨高價、難以取得物料的挑戰，而DDR市場供需緊張也推升Mobile DRAM合約價格，第3季LPDDR4X漲幅為近十年單季最大。

PC DDR4 合約價超越 DDR5 CSP 追單推升 server DDR4 價格

集邦表示，目前DRAM原廠與PC OEM陸續議定第3季合約價，由於原廠產能有限，且生產資源向server市場傾斜，導致PC端的多數需求難以被滿足。七月PC DDR4 8GB模組價格已超越同容量的DDR5模組，出現罕見的「價格倒掛」。許多PC OEM因爭取不到供給，只能下修DDR4機種的產銷規畫，並擴大DDR5機種比例。整體而言，DDR4在PC DRAM市場已呈「價漲量縮」格局，未來DDR4產品將逐步退出新機種配置已成趨勢。

同時，DDR4應用於AI運算與高效資料處理已成為新一代資料中心標配，CSP密集對三大DRAM原廠追加訂單，原廠皆優先滿足server客戶訂單。預計在2026年DDR5在server市場的滲透率進一步提高後，對DDR4的需求將逐步趨緩。

第3季上調 Consumer DDR4、LPDDR4X 合約價

相較PC和server市場，近期consumer DRAM的供應更加窘迫，其終端需求來自工控、網通、電視、消費性電子及控制器等，主要的記憶體的採用規格採用DDR4，但供給排序在PC與server應用之後，使得該市場供需失衡相對更加嚴峻。據集邦調查，七月consumer DDR4合約價飄漲逾60%至85%，因此集邦大幅上修第3季consumer DDR4合約價到季增85%至90%。

目前廣大的中低階智慧手機仍主要使用LPDDR4X，隨著美、韓系原廠將於2025至2026年間減少或停止供應LPDDR4X，市場恐慌情緒蔓延，加乘供應商間的競價，使得第3季LPDDR4X合約價漲幅隨之擴大，集邦據此上修第3季價格至季增38%到43%。

至於LPDDR5X產品，整體位元供給因美、韓系原廠持續推進先進製程而增長，供需情況相對健康，除用於中高階以上智慧手機，也廣泛使用在筆電和AI server。由於LPDDR5X合約均價較其他記憶體產品低，在供應商有意平衡各類產品獲利表現的情況下，第3季LPDDR5X合約價將持續上揚，估季增10%至15%。