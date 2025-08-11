仁寶「AI 智慧製造」成真！高管證實：已從願景走到現實

代工大廠仁寶（2324）近年積極調整產品布局，同時進軍AI伺服器和高效能運算等設備市場，而團隊也於11日發布一篇重要談話，除了解釋團隊在智慧製造領域的最新進展，也強調，「仁寶以AI人工智慧達成智慧製造的目標，已從『願景』化作『現實』」。

仁寶透過將人工智慧與精益自動化相結合，將整體生產力提高約20%。這一成果不僅反映在生產速度上，更在於每位操作員的輸出幾乎翻倍，並且自動光學檢查的誤報率幾乎降至零，顯示出仁寶在生產過程中對品質控制的重視。

仁寶全球運營執行副總裁Mage Chang表示，這些改進並非單純的數據指標，而是基於實際的成本節省和交貨時間的縮短。他強調，任何無法降低成本或改善交付的工具都不會被納入生產流程中。這一理念推動了仁寶在人工智慧的應用上，從決策支持到生產自動化，始終將人員的創新文化置於核心地位。文章提到，仁寶利用人工智慧驅動的數據分析，將海量數據轉化為更智慧的決策，這一過程不僅提升了生產的透明度，也促進了問責制和客觀解決問題的文化。

在具體的技術應用方面，仁寶的生產線上已經引入了先進的機器人和智慧控制系統，這些系統不僅提高了生產效率，還能動態調整以應對市場需求的變化。例如，仁寶在品質檢查上投資了針對產品量身定製的人工智慧視覺演算法，這使得自動光學檢查的準確率達到了近99%。這樣的改進不僅提升了產品的品質，也讓操作員能夠專注於解決更複雜的問題，從而進一步提高了生產力。

仁寶的數位化轉型不僅依賴於技術的引入，更注重於人才的培養和團隊的協作。公司管理層認識到，推動創新的核心在於技術背後的人才。自2019年以來，仁寶建立了一支由約50至60名專家組成的內部人工智慧團隊，這些專家與生產單位緊密合作，確保人工智慧技術能夠有效地融入日常工作流程。這種以人為本的策略不僅提高了員工的技能水平，也促進了基層員工的創新意識，讓他們有機會參與到流程改進的建議中。

展望未來，仁寶計劃在智慧製造的進程中持續擴大人工智慧的應用範圍，包括生成性人工智慧在產品設計和供應鏈規劃中的應用。仁寶的成功不僅在於技術的革新，更在於其對於持續改進的承諾和對員工的重視。隨著工廠的智慧化進程不斷推進，仁寶將繼續以創新驅動發展，實現「從願景到現實，創新賦權」的目標，為客戶提供更高效的服務和更優質的產品。