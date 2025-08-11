快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

NB 關稅豁免期將至拉高基期 第3季傳統旺季全球出貨恐季減3.2%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

根據DIGITIMES NB產銷調查指出，由於美國針對半導體232調查結果可能於第3季公布，屆時NB等消費性電子產品極可能被課徵高額關稅，因此NB品牌業者大多利用第2季，關稅仍為零的期間積極拉貨，第2季全球NB出貨也因此季增近12%，優於往年季成長幅度。然而，第2季強勁的出貨表現，恐將使得2025年下半出貨出現明顯衰退。

DIGITIMES分析師張珩表示，由於美國市場通路庫存水位仍處於高點，加上消費者因擔心關稅實施後的售價恐將調漲而提前消費，將造成消費市場需求減弱；商務市場方面，由於企業IT設備採購預算將優先分配於AI相關硬體，將壓縮商務用NB採購數量，而全球教育市場亦進入淡季，諸多因素將使下半年的NB傳統出貨旺季表現疲弱。

DIGITIMES預估2025年第3季全球NB出貨近4,600萬台，較前一季減少超過3%，與2024年同期相比，亦減少1%。而預估第4季全球NB出貨量將持續衰退，預估出貨約4,200萬台，季減近8%，與2024年同期相比，亦減少約8%。預估2025全年出貨量約1億7,600萬台，與2024年相比，將略成長0.8%。

各家NB品牌業者出貨表現則是漲跌互見，前三大品牌聯想、惠普(HP)和戴爾(Dell)的出貨量在第3季將同步下滑，而蘋果(Apple)與台系業者華碩（2357）及宏碁（2353）則表現較亮眼。聯想因中國大陸市場補貼效應遞減，出貨量預計將較上一季減少；惠普及戴爾則分別因第2季提前備貨力道過多及商務市場持續不振，出貨力道轉弱。

相比之下，蘋果受惠於Back to School促銷活動及新一代搭載M5處理器的MacBook將量產，預估將帶動第3季出貨成長；華碩為衝刺2025全年出貨目標，並應對關稅風險，將第4季訂單提前生產，預估第3季將出貨也將增加；宏碁則因越南產能提升，部分機款得以恢復供應美國市場而出貨較前一季成長。

觀察前五大台系NB代工廠第3季出貨表現，儘管全球NB市場面臨衰退，張珩認為，台廠表現將優於整體市場，前五大台廠第3季出貨量將季減約1.4%，低於全球3.2%季減幅度，台廠合計出貨量占全球比重也將因此提升至近72%。其中，台廠龍頭廣達（2382）表現最為穩健，為前五大NB代工廠中唯一成長的業者，出貨占比也將提升至38%。

延伸閱讀

「20＋Ｎ」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

台稅率20%+N 立委質疑：經濟部報告未納入基礎關稅疊加

因應川普關稅衝擊 韓越同意力拼雙邊貿易2030年倍增至1,500億美元

台關稅20%+N 國民黨：4.2萬人減薪失業、產值虧破1.6%

相關新聞

仁寶「AI 智慧製造」成真！高管證實：已從願景走到現實

代工大廠仁寶（2324）近年積極調整產品布局，同時進軍AI伺服器和高效能運算等設備市場，而團隊也於11日發布一篇重要談話...

輸美晶片關稅揭牌 台積電美國新投資將成董事會討論焦點

台積電今明兩天在3奈米生產重鎮南科18廠舉行董事會，除聚焦在股東引頸企盼的每季配息案外，也將通過第3季例行性資本支出。雖然外界關切...

DIGITIMES調查 ：232調查NB恐課高關稅 第3季將季減3.2%

DIGITIMES今（11）日發布NB產銷調查指出，由於美國針對半導體232調查結果可能於第3季公布，屆時NB等消費性電...

AI 導入不再遙遠！資誠助企業打造專屬「第二大腦」

生成式AI正在改變企業營運模式，企業導入AI不再只是概念，而是可以立即啟動的行動計畫。近期《數據轉型新動能：AI導入不再...

機器人「瘦身」…馬斯克導入PEEK材料 盟立、上緯等迎利多

特斯拉執行長馬斯克領頭，全球機器人業掀起「瘦身潮」。特斯拉在旗下人形機器人Optimus導入全新輕量化材料聚醚醚酮（PE...

機器人瘦身 PEEK四小龍爆紅 電話接不完

台灣「聚醚醚酮（PEEK）四小龍」盟立、上緯、耐特、邦泰卡位機器人瘦身新材料商機，各顯身手，以盟立、上緯最受矚目，耐特、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。