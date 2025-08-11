NB 關稅豁免期將至拉高基期 第3季傳統旺季全球出貨恐季減3.2%

根據DIGITIMES NB產銷調查指出，由於美國針對半導體232調查結果可能於第3季公布，屆時NB等消費性電子產品極可能被課徵高額關稅，因此NB品牌業者大多利用第2季，關稅仍為零的期間積極拉貨，第2季全球NB出貨也因此季增近12%，優於往年季成長幅度。然而，第2季強勁的出貨表現，恐將使得2025年下半出貨出現明顯衰退。

DIGITIMES分析師張珩表示，由於美國市場通路庫存水位仍處於高點，加上消費者因擔心關稅實施後的售價恐將調漲而提前消費，將造成消費市場需求減弱；商務市場方面，由於企業IT設備採購預算將優先分配於AI相關硬體，將壓縮商務用NB採購數量，而全球教育市場亦進入淡季，諸多因素將使下半年的NB傳統出貨旺季表現疲弱。

DIGITIMES預估2025年第3季全球NB出貨近4,600萬台，較前一季減少超過3%，與2024年同期相比，亦減少1%。而預估第4季全球NB出貨量將持續衰退，預估出貨約4,200萬台，季減近8%，與2024年同期相比，亦減少約8%。預估2025全年出貨量約1億7,600萬台，與2024年相比，將略成長0.8%。

各家NB品牌業者出貨表現則是漲跌互見，前三大品牌聯想、惠普(HP)和戴爾(Dell)的出貨量在第3季將同步下滑，而蘋果(Apple)與台系業者華碩（2357）及宏碁（2353）則表現較亮眼。聯想因中國大陸市場補貼效應遞減，出貨量預計將較上一季減少；惠普及戴爾則分別因第2季提前備貨力道過多及商務市場持續不振，出貨力道轉弱。

相比之下，蘋果受惠於Back to School促銷活動及新一代搭載M5處理器的MacBook將量產，預估將帶動第3季出貨成長；華碩為衝刺2025全年出貨目標，並應對關稅風險，將第4季訂單提前生產，預估第3季將出貨也將增加；宏碁則因越南產能提升，部分機款得以恢復供應美國市場而出貨較前一季成長。

觀察前五大台系NB代工廠第3季出貨表現，儘管全球NB市場面臨衰退，張珩認為，台廠表現將優於整體市場，前五大台廠第3季出貨量將季減約1.4%，低於全球3.2%季減幅度，台廠合計出貨量占全球比重也將因此提升至近72%。其中，台廠龍頭廣達（2382）表現最為穩健，為前五大NB代工廠中唯一成長的業者，出貨占比也將提升至38%。