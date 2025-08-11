星亞掛牌上櫃蜜月搶眼 中籤獲利逾2成、開盤賣出可賺1.25萬

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

數位顯示與視覺燈光軟硬體整合商星亞（7753）11日掛牌上櫃， 每股45元， 早盤跳空以57.5元開出，上漲12.5元，漲幅27.77%，順利拉開蜜月行情序幕；中籤者若開盤就賣出， 可獲利1.25萬元。

星亞第2季營收2.26億元，季增11.85%，毛利率35.08%，營業利益5,064萬元，季增106.56%，稅後純益2,233萬元，季增2.04%，每股純益1.01元，累計今年上半年營收4.28億元，稅後純益4,420萬元，每股純益2元

星亞上半年營運表現符合預期，主受惠市場需求穩健及產品組合優化，高階戶外大型顯示螢幕產品在手訂單能見度良好，將成為下半年營運的有力支撐；累計今年前7月營收5.08億元，年增18.55%。

星亞去年營收7.97億元，毛利率32.53%，稅後純益7,900萬元，每股純益3.56元，董事會決議配發1.5元現金股利。

星亞早盤以57.5元開出，上漲12.5元，若是中籤的投資人一開盤就賣出，可獲利1.25萬元， 盤中股價維持高檔， 漲幅逾20%， 蜜月走勢亮眼。

