揚智與Ceva戰略合作 搶攻智慧邊緣市場商機

中央社／ 新竹11日電

機上盒（STB）晶片廠揚智科技今天宣布，與矽智財（IP）廠Ceva展開戰略合作，將Ceva的神經處理單元（NPU）NeuPro-Nano與NeuPro-M整合至揚智新一代影音顯示子系統（VDSS）平台，搶攻智慧邊緣市場商機。

揚智發布新聞稿表示，這次與Ceva合作，是結合揚智多媒體系統單晶片（SoC）的專業與Ceva的AI技術，為智慧顯示器、機上盒及各類視覺運算設備等智慧邊緣裝置，提供高效能的音訊、影像、視覺、感測與AI處理應用。

揚智指出，雙方目標是簡化AI系統單晶片開發流程，加速代工廠及半導體合作夥伴的上市時程，協助客戶開發創新的邊緣AI解決方案。

揚智執行長連建欽說，與Ceva合作，將AI能力引入揚智的影音娛樂平台，將鞏固揚智進軍特殊應用晶片（ASIC）設計的戰略方向，並擴展服務組合，以滿足客戶不斷演進的需求。

