國碩集團搶攻散熱商機 華旭矽材打入GB200管材供應鏈
國碩集團積極搶攻散熱商機，除國碩與工研院合作，將自行開發的直接成型鰭片技術導入工研院的冷板散熱技術。集團成員華旭矽材搶進輝達AI伺服器GB200散熱管材供應鏈，今年前7月營收達新台幣3.97億元，年增逾2倍。
國碩日前宣布與工研院合作，旗下採用鑽石磨料加工的直接成型鰭片技術，可精密成型高深寬比、一維或二維排列鰭片，可搭配工研院開發的直接液冷、浸沒式散熱和均溫板等技術。目前雙方正討論技術合作，並將進行後續測試驗證。
國碩搶攻熱門的AI散熱商機，吸引市場買盤積極湧入，連日股價大漲，今天再度漲停，波段股價自14.3元攀高至20.8元，上漲6.5元，漲幅達45.45%。
國碩子公司碩禾轉投資的華旭矽材因擁有多年清洗檢驗經驗，成功切入流體輸送液管材市場，今年來在AI伺服器GB200散熱管材訂單放量，推升營運高度成長。
華旭矽材7月營收突破1億元關卡，達1.42億元，年增1540.65%，並創下33個月來新高，前7月營收3.97億元，年增212.38%。
